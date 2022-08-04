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    Стало известно, когда чилиец Мендес сможет дебютировать за ЦСКА

    Пабло Леклер Флуха, агент новичка ЦСКА Виктора Мендеса, заявил, что полузащитник сможет сыграть в матче 4-го тура РПЛ против «Факела».

    «Виктор не может принять участие в официальных матчах? Такой проблемы уже нет. Вчера этот вопрос решили с РФС. Не знаю, откуда появились такие слухи, но все вопросы касаемо перехода и заявки Мендеса на этот сезон в РПЛ решены», сказал Флуха.

    • ЦСКА заплатил за полузащитника 2,5 миллиона евро.
    • Чилиец заключил с новым клубом 3-летний контракт.
    • Он взял себе 88-й игровой номер.

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    Источник: Sport24

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