Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

В «Карагюмрюке» рассказали о зарплате Оздоева

4 августа 2022, 10:45
2

Спортивный директор «Карагюмрюка» Мурад Акын ответил на вопросы о финансовых условиях контракта новичка команды Магомеда Оздоева.

– Не секрет, что в России у футболистов огромные зарплаты. Понятно, что Оздоев приходил свободным агентом и клубу не пришлось платить за трансфер. Но не стали проблемой его финансовые запросы?

– Мы, конечно, прекрасно знаем, что в «Зените» большие контракты и большие зарплаты. Но главным был проект, который строит наш клуб. Мы предложили ему максимум того, что могли, а дальше уже решение было за самим футболистом.

Мы рассказали, чего планируем добиться, объяснили, какую пользу он нам может принести. Так что финансовый момент не стал большой проблемой.

– У Оздоева самая большая зарплата в команде?

– Не могу называть конкретные цифры. Скажу лишь, что он один из важнейших футболистов в нашей команде.

– Какие ожидания у руководства клуба и тренерского штаба относительно Оздоева? Вы рассчитываете, что он станет одной из главных звезд турецкого чемпионата?

– Конечно, у нас огромные ожидания. Мы рассчитываем, что с его опытом и характером он будет играть очень важную роль в команде как на поле, так и за его пределами. Ждем, что Оздоев нам очень поможет.

  • Оздоев заключил с «Карагюмрюком» контракт до 30 июня 2024 года.
  • До этого он провел 4,5 сезона в «Зените».
  • В активе хавбека 8 голов и 13 ассистов в 116 матчах.

Еще по теме:
Оздоев честно ответил, почему выбрал «Краснодар» 1
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените» 2
Оздоев дал негативный прогноз насчет снятия бана с России
Источник: «РБ Спорт»
Турция. Суперлига Карагюмрюк Оздоев Магомед
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
lek!
1659600995
И что в итоге он получает ? Что воздуханы , пишете в заголовке одно , а тут уйня какая-то
Ответить
acor94
1659610843
Я бы описал новость так: В «Карагюмрюке» не рассказали о зарплате Оздоева
Ответить
Главные новости
Потенциальный новичок «Динамо» пропустит матч со «Спартаком»
13:16
Появилась информация о конфликте Мостового с дочерью Семака
12:32
12
ВидеоАршавин начал тренерскую карьеру
12:14
7
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
11:58
2
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конферренции
11:33
10
Названа причина срыва трансфера Головина в клуб АПЛ
11:03
1
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
10:48
4
Талалаев предложил радикальное изменение в регламенте РПЛ
10:22
21
Раскрыта сумма, за которую «Монако» может продать Головина «Зениту»
10:06
7
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
09:41
3
Все новости
Все новости
Агент Мусаева высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА
09:56
3
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
Вчера, 18:32
1
Украинцы Малиновский и Батагов могут в ноябре приехать в Петербург
Вчера, 15:36
9
Батраков получил важное предупреждение
1 сентября
1
«Галатасарай» едва не подписал еще одного россиянина
1 сентября
4
Семин определил главный козырь Батракова
31 августа
Реакция «Локо» на дебют Батракова за «Галатасарай»
31 августа
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
31 августа
1
ВидеоБатраков сказал два слова журналистам после дебюта за «Галатасарай»
30 августа
5
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
30 августа
2
Реакция Семина на дебют Батракова за «Галатасарай»
30 августа
Раскрыто место жительство Батракова в Стамбуле
30 августа
4
Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами
30 августа
Агент Батракова ответил, когда Алексей будет игроком старта «Галатасарая»
30 августа
Фото«Галатасарай» поместил Батракова в центр победного фото
30 августа
1
«На уверенном зашел!»: Батракова похвалили за дебют за «Галатасарай»
30 августа
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
30 августа
5
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
30 августа
3
В «Галатасарае» поделились впечатлениями от дебюта Батракова
30 августа
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
30 августа
17
Реакция Губерниева на предголевой пас Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
30 августа
1
Батраков опубликовал пост после дебюта в «Галатасарае» – Осимхен отреагировал
30 августа
1
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
30 августа
4
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
30 августа
4
В Турции отреагировали на дебют Батракова
30 августа
2
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
30 августа
1
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
29 августа
8
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
29 августа
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+