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    В «Карагюмрюке» рассказали о зарплате Оздоева

    Спортивный директор «Карагюмрюка» Мурад Акын ответил на вопросы о финансовых условиях контракта новичка команды Магомеда Оздоева.

    – Не секрет, что в России у футболистов огромные зарплаты. Понятно, что Оздоев приходил свободным агентом и клубу не пришлось платить за трансфер. Но не стали проблемой его финансовые запросы?

    – Мы, конечно, прекрасно знаем, что в «Зените» большие контракты и большие зарплаты. Но главным был проект, который строит наш клуб. Мы предложили ему максимум того, что могли, а дальше уже решение было за самим футболистом.

    Мы рассказали, чего планируем добиться, объяснили, какую пользу он нам может принести. Так что финансовый момент не стал большой проблемой.

    – У Оздоева самая большая зарплата в команде?

    – Не могу называть конкретные цифры. Скажу лишь, что он один из важнейших футболистов в нашей команде.

    – Какие ожидания у руководства клуба и тренерского штаба относительно Оздоева? Вы рассчитываете, что он станет одной из главных звезд турецкого чемпионата?

    – Конечно, у нас огромные ожидания. Мы рассчитываем, что с его опытом и характером он будет играть очень важную роль в команде как на поле, так и за его пределами. Ждем, что Оздоев нам очень поможет.

    • Оздоев заключил с «Карагюмрюком» контракт до 30 июня 2024 года.
    • До этого он провел 4,5 сезона в «Зените».
    • В активе хавбека 8 голов и 13 ассистов в 116 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 10:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1755

      lek! 1 час назад

      И что в итоге он получает ?
      Что воздуханы , пишете в заголовке одно , а тут уйня какая-то

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