В «Карагюмрюке» рассказали о зарплате Оздоева

Спортивный директор «Карагюмрюка» Мурад Акын ответил на вопросы о финансовых условиях контракта новичка команды Магомеда Оздоева.

– Не секрет, что в России у футболистов огромные зарплаты. Понятно, что Оздоев приходил свободным агентом и клубу не пришлось платить за трансфер. Но не стали проблемой его финансовые запросы?

– Мы, конечно, прекрасно знаем, что в «Зените» большие контракты и большие зарплаты. Но главным был проект, который строит наш клуб. Мы предложили ему максимум того, что могли, а дальше уже решение было за самим футболистом.

Мы рассказали, чего планируем добиться, объяснили, какую пользу он нам может принести. Так что финансовый момент не стал большой проблемой.

– У Оздоева самая большая зарплата в команде?

– Не могу называть конкретные цифры. Скажу лишь, что он один из важнейших футболистов в нашей команде.

– Какие ожидания у руководства клуба и тренерского штаба относительно Оздоева? Вы рассчитываете, что он станет одной из главных звезд турецкого чемпионата?

– Конечно, у нас огромные ожидания. Мы рассчитываем, что с его опытом и характером он будет играть очень важную роль в команде как на поле, так и за его пределами. Ждем, что Оздоев нам очень поможет.