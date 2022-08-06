Где смотреть «Урал» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 6 августа

«Урал» и «Спартак» сыграют в матче 4-го тура РПЛ.
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- Игра состоится в субботу, 6 августа.
- Встреча пройдет в Екатеринбурге на «Екатеринбург Арене».
- Начало – в 15:00 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Урал – Спартак
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Эфир начнется в 14:00 мск.
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч Урал – Спартак
- Победа «Урала» – 4.30
- Ничья – 3.85
- Победа «Спартака» – 1.80
Источник: «Бомбардир»