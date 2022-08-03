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    Семак объяснил сложность матчей в Грозном

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ против «Ахмата».

    – Когда команда едет в Грозный, произносят штамп «Нас ждет тяжелый матч». И все говорят об этом, хотя про другие города не говорят порой. Какая специфика матчей в Грозном?

    – Вы правы – не рядовой штамп. Все матчи складываются очень сложно. Это констатация факта. С чем это связано? Команда – южная, эмоциональная. Будут готовиться на максимально возможном уровне к встрече с чемпионом, дополнительный настрой. Плюс – поле очень медленное всегда.

    Преимущества в быстроте работы с мячом, передачи отчасти нивелируются на таком поле. Всe вместе это выравнивает шансы команд. На одну из главных ролей выходят движение, борьба, настрой. В этих компонентах «Ахмат» традиционно силен – и игры складываются сложно.

    • «Ахмат» примет «Зенит» в субботу, 6 августа.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ, «Ахмат» идет 8-м.

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    Источник: сайт «Зенита»

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