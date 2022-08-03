Семак объяснил сложность матчей в Грозном

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ против «Ахмата».

– Когда команда едет в Грозный, произносят штамп «Нас ждет тяжелый матч». И все говорят об этом, хотя про другие города не говорят порой. Какая специфика матчей в Грозном?

– Вы правы – не рядовой штамп. Все матчи складываются очень сложно. Это констатация факта. С чем это связано? Команда – южная, эмоциональная. Будут готовиться на максимально возможном уровне к встрече с чемпионом, дополнительный настрой. Плюс – поле очень медленное всегда.

Преимущества в быстроте работы с мячом, передачи отчасти нивелируются на таком поле. Всe вместе это выравнивает шансы команд. На одну из главных ролей выходят движение, борьба, настрой. В этих компонентах «Ахмат» традиционно силен – и игры складываются сложно.