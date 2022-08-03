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  • Акинфеев ответил Сафонову, который не считает капитана ЦСКА лучшим вратарем России

Акинфеев ответил Сафонову, который не считает капитана ЦСКА лучшим вратарем России

3 августа 2022, 14:21
16

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал высказывание Матвея Сафонова из «Краснодара» о лучшем вратаре России.

«Лучший вратарь России? Думаю, что на данный момент место вакантно. В какой-то момент я бы назвал Акинфеева, но сейчас я не назову его лучшим вратарем.

Сейчас достаточно вратарей, которые показывают более хороший уровень подготовки. Сафонов в их числе? Я думаю, да», – сказал в январе Сафонов.

«На что мне обижаться? У каждого свое мнение. Матвей, думаю, умный парень. Кто-то воспринимает его слова так, кто-то по-другому, а я никак не воспринимаю.

Я сделал в сборной то, что мог, сделал в своей карьере то, что мог, то, что мне боженька дал, то, что я своими ногами заработал. Если у Матвея будет лучше – пожалуйста», – сказал Акинфеев.

  • Матч с «Сочи» во 2-м туре РПЛ стал 300-м сухим за ЦСКА для Акинфеева.
  • Акинфеев завершил карьеру в сборной России после ЧМ-2018.
  • Сафонов был основным голкипером национальной команды на Евро-2020.

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Источник: ютуб-канал сборной России
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Акинфеев Игорь Сафонов Матвей
Комментарии (16)
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Беспонтий
1659526176
вот вроде не обиделся но затаил а страшно стало всем хана матюшке
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paracetamol
1659527017
Лучший вратарь - Слава Малофеев!
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Фердя
1659527315
Акинфеев мстителен по натуре и на этом дело не закончится!
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111Hunter111
1659527478
Берега попутал, выскочка
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Азбука
1659531448
Сафонов говорил о данном моменте, а Акинфеев о том, что сделал в прошлом. И каждый прав в своём виденье ситуации.
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lek!
1659536512
Молодец Акинфеев , ответ настоящего профессионала .
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Skull_Boy
1659537524
Кому-то 23 и играет в подвале, а кто-то в 19 лет уже выиграл Кубок УЕФА и был основным вратарем сборной, и максимум что Сафонову светит это облизовать болт Миллера
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Fancyfall
1659541406
какой оперативный ответ!.. спустя 7 месяцев)))
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житель СПб
1659547359
Игорь ответил по взрослому и достойно. А Матвей - при всем том, что мы надеемся на его рост и большие достижения - так говорить нельзя! Ты достигни сначала! Например, в Зените были два блестящих вратаря - Лодыгин и Лунев. И что с ними стало? Ничего. Так что ожидания не равны достижениям.
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ArReal
1659584057
Лучший вратарь России это Шунин - главное в створ ворот ему попасть, будет банка)
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