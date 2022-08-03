Акинфеев ответил Сафонову, который не считает капитана ЦСКА лучшим вратарем России

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал высказывание Матвея Сафонова из «Краснодара» о лучшем вратаре России.
«Лучший вратарь России? Думаю, что на данный момент место вакантно. В какой-то момент я бы назвал Акинфеева, но сейчас я не назову его лучшим вратарем.
Сейчас достаточно вратарей, которые показывают более хороший уровень подготовки. Сафонов в их числе? Я думаю, да», – сказал в январе Сафонов.
«На что мне обижаться? У каждого свое мнение. Матвей, думаю, умный парень. Кто-то воспринимает его слова так, кто-то по-другому, а я никак не воспринимаю.
Я сделал в сборной то, что мог, сделал в своей карьере то, что мог, то, что мне боженька дал, то, что я своими ногами заработал. Если у Матвея будет лучше – пожалуйста», – сказал Акинфеев.
- Матч с «Сочи» во 2-м туре РПЛ стал 300-м сухим за ЦСКА для Акинфеева.
- Акинфеев завершил карьеру в сборной России после ЧМ-2018.
- Сафонов был основным голкипером национальной команды на Евро-2020.
Источник: ютуб-канал сборной России