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    Акинфеев ответил Сафонову, который не считает капитана ЦСКА лучшим вратарем России

    Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал высказывание Матвея Сафонова из «Краснодара» о лучшем вратаре России.

    «Лучший вратарь России? Думаю, что на данный момент место вакантно. В какой-то момент я бы назвал Акинфеева, но сейчас я не назову его лучшим вратарем.

    Сейчас достаточно вратарей, которые показывают более хороший уровень подготовки. Сафонов в их числе? Я думаю, да», – сказал в январе Сафонов.

    «На что мне обижаться? У каждого свое мнение. Матвей, думаю, умный парень. Кто-то воспринимает его слова так, кто-то по-другому, а я никак не воспринимаю.

    Я сделал в сборной то, что мог, сделал в своей карьере то, что мог, то, что мне боженька дал, то, что я своими ногами заработал. Если у Матвея будет лучше – пожалуйста», – сказал Акинфеев.

    • Матч с «Сочи» во 2-м туре РПЛ стал 300-м сухим за ЦСКА для Акинфеева.
    • Акинфеев завершил карьеру в сборной России после ЧМ-2018.
    • Сафонов был основным голкипером национальной команды на Евро-2020.

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    Источник: ютуб-канал сборной России

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    Сегодня, 14:21
    Комментарии5
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      Рейтинг: +10866

      alex1951 1 минуту назад

      Упонянули Россию,ведь так?
      Россию захватил еше и Дасаев....
      Так чего тут спорить...

      0
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      Рейтинг: +688

      111Hunter111 14 минут назад

      Берега попутал, выскочка

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +51

      Фердя 17 минут назад

      Акинфеев мстителен по натуре и на этом дело не закончится!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16744

      paracetamol 22 минуты назад

      Лучший вратарь - Слава Малофеев!

      0
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      Рейтинг: +4715

      Беспонтий 36 минут назад

      вот вроде не обиделся но затаил
      а страшно стало всем
      хана матюшке

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