Акинфеев ответил Сафонову, который не считает капитана ЦСКА лучшим вратарем России

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал высказывание Матвея Сафонова из «Краснодара» о лучшем вратаре России.

«Лучший вратарь России? Думаю, что на данный момент место вакантно. В какой-то момент я бы назвал Акинфеева, но сейчас я не назову его лучшим вратарем.

Сейчас достаточно вратарей, которые показывают более хороший уровень подготовки. Сафонов в их числе? Я думаю, да», – сказал в январе Сафонов.

«На что мне обижаться? У каждого свое мнение. Матвей, думаю, умный парень. Кто-то воспринимает его слова так, кто-то по-другому, а я никак не воспринимаю.

Я сделал в сборной то, что мог, сделал в своей карьере то, что мог, то, что мне боженька дал, то, что я своими ногами заработал. Если у Матвея будет лучше – пожалуйста», – сказал Акинфеев.