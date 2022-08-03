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    Семак: «Количество бразильцев – не проблема для «Зенита». Проблема – отсутствие результата»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о большом количестве легионеров из Бразилии.

    – Ваши бразильцы не дают покоя многим. Не перебор ли их в коллективе? Не может ли это в итоге стать проблемой?

    – Проблема для такого клуба, как «Зенит», – это отсутствие результата, а не количество бразильцев. Наша общая задача – его добиваться. Понятно, что при этом болельщики ждут и красивого футбола. И нам, конечно, есть над чем работать в данном направлении.

    • «Зенит» становился чемпионом России 4 сезона подряд.
    • Сейчас в составе команды числятся 7 бразильцев.
    • В июле свои контракты с петербуржцами продлили Вендел, Малком и Клаудиньо.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 01:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +955

      inzek 1 час назад

      зинит пошел по пути шахтэра. своих не ростим, покупаем бразилию

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      Рейтинг: +257

      7:1 > inzek 40 минут назад

      одоевский, кержаков, чистяков, сутормин, кузяев, мостовой, круговой.
      не-не, своих не растим, в основу не ставим! и этих тоже не выпускаем!
      адамов, бакаев, ерохин, сергеев. кругом одни бразильцы!
      пс: теперь можно хрюкать, разрешаю.

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