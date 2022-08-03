Семак: «Количество бразильцев – не проблема для «Зенита». Проблема – отсутствие результата»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о большом количестве легионеров из Бразилии.

– Ваши бразильцы не дают покоя многим. Не перебор ли их в коллективе? Не может ли это в итоге стать проблемой?

– Проблема для такого клуба, как «Зенит», – это отсутствие результата, а не количество бразильцев. Наша общая задача – его добиваться. Понятно, что при этом болельщики ждут и красивого футбола. И нам, конечно, есть над чем работать в данном направлении.