Семак: «Количество бразильцев – не проблема для «Зенита». Проблема – отсутствие результата»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о большом количестве легионеров из Бразилии.
– Ваши бразильцы не дают покоя многим. Не перебор ли их в коллективе? Не может ли это в итоге стать проблемой?
– Проблема для такого клуба, как «Зенит», – это отсутствие результата, а не количество бразильцев. Наша общая задача – его добиваться. Понятно, что при этом болельщики ждут и красивого футбола. И нам, конечно, есть над чем работать в данном направлении.
- «Зенит» становился чемпионом России 4 сезона подряд.
- Сейчас в составе команды числятся 7 бразильцев.
- В июле свои контракты с петербуржцами продлили Вендел, Малком и Клаудиньо.
Источник: «Спорт-Экспресс»