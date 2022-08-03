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  • Семак: «Количество бразильцев – не проблема для «Зенита». Проблема – отсутствие результата»

Семак: «Количество бразильцев – не проблема для «Зенита». Проблема – отсутствие результата»

3 августа 2022, 08:30
16

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о большом количестве легионеров из Бразилии.

– Ваши бразильцы не дают покоя многим. Не перебор ли их в коллективе? Не может ли это в итоге стать проблемой?

– Проблема для такого клуба, как «Зенит», – это отсутствие результата, а не количество бразильцев. Наша общая задача – его добиваться. Понятно, что при этом болельщики ждут и красивого футбола. И нам, конечно, есть над чем работать в данном направлении.

  • «Зенит» становился чемпионом России 4 сезона подряд.
  • Сейчас в составе команды числятся 7 бразильцев.
  • В июле свои контракты с петербуржцами продлили Вендел, Малком и Клаудиньо.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (16)
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inzek
1659483263
зинит пошел по пути шахтэра. своих не ростим, покупаем бразилию
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nik55
1659506378
раз ты такой крутой-----возьми тренировать Урал или Торпедо и мы посмотрим где ты будешь
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jek718875
1659506780
Всех бразил,выпускать только на замену,дорогу молодому поколению доморощенных талантов,устроили тут сборную Бразилии,нам такого не надо
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Nerlinger
1659508473
Результат то как раз есть, а вот тренера и не видно
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the teacher
1659509775
Вот вы зая бали уже с Богданычем, ну работает парень, показывает результаты, да только на местном уровне, да с угольками в команде, но скажите а кто лучше то у нас в стране? Лёня Качалка или фрицы из Локо?
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ААМ
1659511740
Проблемы есть в игре на выезде и в неумении или нежелании всех игроков играть весь матч с полной самоотдачей.
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JTherry
1659513489
"Проблема – отсутствие результата..." ...прибедняется Сельдереич, ждет, что его хвалить начнут за кабинетные чемпионства, сам понимает, что они "результатом" не являются, как и его пребывание на посту тренера в бразильско-зулусской сборной... там, кого ни поставь, для РПЛ какой-нибудь "результат" добудут...) а если говорить про результаты в европейском футболе - то там их не было уже лет 15, и еще столько же не будет по всем известным причинам бытия...
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