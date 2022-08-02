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    «Сочи» интересуется 18-летним боснийцем Кахвичем

    Нападающий «Графичара» Александар Кахвич привлек внимание «Сочи».

    «Сочи» изучил видеоматериалы по Кахвичу, в данный момент клуб анализирует необходимость приобретения Кахвича, пока окончательного решения по нему не принято, но сочинцы в нем заинтересованы.

    Также интерес к Александару проявляют еще несколько российских клубов», – сообщил источник «РБ-Спорт».

    • 18-летний Кахвич – воспитанник «Црвены Звезды».
    • В прошлом году The Guardian включил боснийца в список 60 лучших молодых талантов мира.
    • «Графичар» выступает во 2-м по силе сербском дивизионе.

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    Источник: «РБ Спорт»

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