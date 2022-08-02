«Сочи» интересуется 18-летним боснийцем Кахвичем

Нападающий «Графичара» Александар Кахвич привлек внимание «Сочи».

«Сочи» изучил видеоматериалы по Кахвичу, в данный момент клуб анализирует необходимость приобретения Кахвича, пока окончательного решения по нему не принято, но сочинцы в нем заинтересованы.

Также интерес к Александару проявляют еще несколько российских клубов», – сообщил источник «РБ-Спорт».

18-летний Кахвич – воспитанник «Црвены Звезды».

В прошлом году The Guardian включил боснийца в список 60 лучших молодых талантов мира.

«Графичар» выступает во 2-м по силе сербском дивизионе.

Все трансферы РПЛ лета-2022: «Локо» продал Бека-Бека в «Ниццу», ЦСКА взял игрока «Партизана»