Агент Мантуана назвал примерные сроки дебюта бразильца за «Зенит»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Густаво Мантуана, прокомментировал восстановление игрока после травмы.

Бразилец из-за повреждения пока не дебютировал за новую команду.

«Не знаю, когда Густаво точно сможет выйти на поле. Этим вопросом занимается медицинский штаб «Зенита», они держат ситуацию под контролем.

Я тут не специалист, но, думаю, он сможет сыграть в августе», – сказал агент.