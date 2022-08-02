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    Агент Мантуана назвал примерные сроки дебюта бразильца за «Зенит»

    Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Густаво Мантуана, прокомментировал восстановление игрока после травмы.

    Бразилец из-за повреждения пока не дебютировал за новую команду.

    «Не знаю, когда Густаво точно сможет выйти на поле. Этим вопросом занимается медицинский штаб «Зенита», они держат ситуацию под контролем.

    Я тут не специалист, но, думаю, он сможет сыграть в августе», – сказал агент.

    • «Зенит» арендовал 21-летнего футболиста на один год с правом выкупа.
    • Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.
    • Мантуан будет выступать за петербургский клуб под 31-м номером.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4677

      Беспонтий 1 час назад

      дебют в кредит
      " сальто мортале"
      где самба есть
      и сальса как бы тоже есть

      лишь бы опять не на*бали

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