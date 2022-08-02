Агент Мантуана назвал примерные сроки дебюта бразильца за «Зенит»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Густаво Мантуана, прокомментировал восстановление игрока после травмы.
Бразилец из-за повреждения пока не дебютировал за новую команду.
«Не знаю, когда Густаво точно сможет выйти на поле. Этим вопросом занимается медицинский штаб «Зенита», они держат ситуацию под контролем.
Я тут не специалист, но, думаю, он сможет сыграть в августе», – сказал агент.
- «Зенит» арендовал 21-летнего футболиста на один год с правом выкупа.
- Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.
- Мантуан будет выступать за петербургский клуб под 31-м номером.
Источник: Sport24