Данни сыграет в матче-реванше между ветеранами «Спартака» и «Зенита»

Экс-полузащитник сборной Португалии Данни анонсировал свое участие в ответной игре легенд «Спартака» и «Зенита».
Ожидается, что матч-реванш между ветеранами двух команд состоится 2 сентября в Москве.
«Я приму участие в матче ветеранов «Зенита» и «Спартака». Очень приятно, что я получил приглашение! По-настоящему счастлив быть частью команды легенд «Зенита»!» – сказал 38-летний футболист.
- Данни выступал за «Зенит» с 2008 по 2017 год.
- С командой он выиграл 8 трофеев, в том числе 3 чемпионства.
- В его активе 256 матчей, 68 голов и 73 ассиста.
Источник: «Чемпионат»