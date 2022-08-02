Данни сыграет в матче-реванше между ветеранами «Спартака» и «Зенита»

Экс-полузащитник сборной Португалии Данни анонсировал свое участие в ответной игре легенд «Спартака» и «Зенита».

Ожидается, что матч-реванш между ветеранами двух команд состоится 2 сентября в Москве.

«Я приму участие в матче ветеранов «Зенита» и «Спартака». Очень приятно, что я получил приглашение! По-настоящему счастлив быть частью команды легенд «Зенита»!» – сказал 38-летний футболист.