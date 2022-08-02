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    Данни сыграет в матче-реванше между ветеранами «Спартака» и «Зенита»

    Экс-полузащитник сборной Португалии Данни анонсировал свое участие в ответной игре легенд «Спартака» и «Зенита».

    Ожидается, что матч-реванш между ветеранами двух команд состоится 2 сентября в Москве.

    «Я приму участие в матче ветеранов «Зенита» и «Спартака». Очень приятно, что я получил приглашение! По-настоящему счастлив быть частью команды легенд «Зенита»!» – сказал 38-летний футболист.

    • Данни выступал за «Зенит» с 2008 по 2017 год.
    • С командой он выиграл 8 трофеев, в том числе 3 чемпионства.
    • В его активе 256 матчей, 68 голов и 73 ассиста.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:48
    Комментарии8
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      Рейтинг: +832

      Untitled-1 17 минут назад

      я думал он легенда Динамо

      0
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      ...
      Рейтинг: +7196

      nik55 > Untitled-1 10 минут назад

      у бомжей все легенды кроме своих игроков

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +319

      Азбука > Untitled-1 2 минуты назад

      Игрок, который забил гол в победном матче за Суперкубок УЕФА чем не легенда клуба?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7196

      nik55 18 минут назад

      клоуны вы пригласите всех легов которые играли у вас----просто каким боком их нужно приглашать ?

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      Ответить
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      Рейтинг: +16735

      paracetamol 31 минуту назад

      Данни? Это просто здорово, держитесь боровы!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4659

      Беспонтий 34 минуты назад

      Да будь я
      и нехром преклонных годов,
      и то,
      с фигой в кармане
      я бы включил МатчТВ
      за то,
      чтобы увидеть
      Данни.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10875

      knikos 36 минут назад

      Оооо , Данни , наша легенда ! Интересные составы подбираются с обеих сторон . Ждём-с ...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +633

      Forvard47 42 минуты назад

      оо ***** составы собираются нужно идти

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