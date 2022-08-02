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  • Данни сыграет в матче-реванше между ветеранами «Спартака» и «Зенита»

Данни сыграет в матче-реванше между ветеранами «Спартака» и «Зенита»

2 августа 2022, 13:48
23

Экс-полузащитник сборной Португалии Данни анонсировал свое участие в ответной игре легенд «Спартака» и «Зенита».

Ожидается, что матч-реванш между ветеранами двух команд состоится 2 сентября в Москве.

«Я приму участие в матче ветеранов «Зенита» и «Спартака». Очень приятно, что я получил приглашение! По-настоящему счастлив быть частью команды легенд «Зенита»!» – сказал 38-летний футболист.

  • Данни выступал за «Зенит» с 2008 по 2017 год.
  • С командой он выиграл 8 трофеев, в том числе 3 чемпионства.
  • В его активе 256 матчей, 68 голов и 73 ассиста.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Данни
Комментарии (23)
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knikos
1659439313
Оооо , Данни , наша легенда ! Интересные составы подбираются с обеих сторон . Ждём-с ...
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Беспонтий
1659439446
Да будь я и нехром преклонных годов, и то, с фигой в кармане я бы включил МатчТВ за то, чтобы увидеть Данни.
Ответить
paracetamol
1659439570
Данни? Это просто здорово, держитесь боровы!
Ответить
nik55
1659440394
клоуны вы пригласите всех легов которые играли у вас----просто каким боком их нужно приглашать ?
Ответить
Untitled-1
1659440457
я думал он легенда Динамо
Ответить
Mariner
1659441695
Супер новость! Питер скучал по Данни. А он наверняка по Питеру ))) Эх, жалко, для него футбольной должности какой-нить не нашлось в России...
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житель СПб
1659451792
Круто! Буду очень рад его опять увидеть на поле.
Ответить
vladimir-7
1659452693
Пригласили бы Халка и с Данни, посмотреть игру настоящих профессионалов, но св..арник обдри..тся и откажется играть.
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