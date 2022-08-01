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    «Меня прям колотило». Сычев рассказал, как просил футболку у Зидана

    Экс-форвард сборной России Дмитрий Сычев поделился воспоминаниями о том, как ему удалось заполучить футболку Зинедина Зидана.

    «Яркий момент случился, когда я играл в «Марселе». Произошло землетрясение в Алжире, а Зинедин Зидан родом оттуда. Он решил организовать благотворительный матч в помощь жителям.

    На «Велодроме» выступали сборная Франции 1998 года и сам «Марсель». Я был ошеломлен. Выходишь на поле, а там – Лоран Блан, Фабьен Бартез, Марсель Десайи... Все великие.

    Очень стеснялся, чтобы подойти к Зидану и спросить у него майку. Меня прям колотило. Потом пересилил себя, спрашиваю на французском: «Можно ли получить вашу футболку, мсье Зинедин?».

    А он мне: «Давай по-русски, туда-сюда, вообще нормально!». В общем, у меня в коллекции теперь есть майка Зидана», – рассказал Сычев.

    • Россиянин выступал за «Марсель» с 2003 по 2004 год.
    • Зидан родился в пригороде Марселя, но за провансальский клуб никогда не играл.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.08.2022 23:46
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