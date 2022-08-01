«Меня прям колотило». Сычев рассказал, как просил футболку у Зидана

Экс-форвард сборной России Дмитрий Сычев поделился воспоминаниями о том, как ему удалось заполучить футболку Зинедина Зидана.

«Яркий момент случился, когда я играл в «Марселе». Произошло землетрясение в Алжире, а Зинедин Зидан родом оттуда. Он решил организовать благотворительный матч в помощь жителям.

На «Велодроме» выступали сборная Франции 1998 года и сам «Марсель». Я был ошеломлен. Выходишь на поле, а там – Лоран Блан, Фабьен Бартез, Марсель Десайи... Все великие.

Очень стеснялся, чтобы подойти к Зидану и спросить у него майку. Меня прям колотило. Потом пересилил себя, спрашиваю на французском: «Можно ли получить вашу футболку, мсье Зинедин?».

А он мне: «Давай по-русски, туда-сюда, вообще нормально!». В общем, у меня в коллекции теперь есть майка Зидана», – рассказал Сычев.