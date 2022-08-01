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    Камоцци: «В «Торино» Миранчук сможет стать звездой»

    Футбольный агент Франко Камоцци, бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценил перспективы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в случае перехода в «Торино».

    «Очень важно, чтобы Миранчук получал стабильную игровую практику – только так он сможет раскрыться. В «Торино» он получит ключевую роль на поле, у него будет центральная позиция.

    Там он сможет полностью раскрыться и спокойно заиграть. И даже стать звездой, если все сложится. Это то, чего у него, к сожалению, не было в «Аталанте».

    На мой взгляд, игра «Торино» и философия Юрича ему подходят. Поэтому у него есть все шансы продолжить свою карьеру на высоком уровне.

    Это действительно хороший игрок, поэтому я желаю ему удачи», – сказал Камоцци.

    • За 2 сезона в Италии Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
    • Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.
    • «Аталанта» купила хавбека у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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