Камоцци: «В «Торино» Миранчук сможет стать звездой»

Футбольный агент Франко Камоцци, бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценил перспективы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в случае перехода в «Торино».

«Очень важно, чтобы Миранчук получал стабильную игровую практику – только так он сможет раскрыться. В «Торино» он получит ключевую роль на поле, у него будет центральная позиция.

Там он сможет полностью раскрыться и спокойно заиграть. И даже стать звездой, если все сложится. Это то, чего у него, к сожалению, не было в «Аталанте».

На мой взгляд, игра «Торино» и философия Юрича ему подходят. Поэтому у него есть все шансы продолжить свою карьеру на высоком уровне.

Это действительно хороший игрок, поэтому я желаю ему удачи», – сказал Камоцци.