Медосмотр Миранчука для «Торино» отложен (Джанлука Ди Марцио)

Медицинское обследование полузащитника Алексея Миранчука, предшествующее его переходу из «Аталанты» в «Торино», состоится не сегодня.

Процедура отложена на неопределенный срок из-за того, что бергамский клуб до сих пор не дал согласие на трансфер 26-летнего футболиста.

Сообщалось, что «Торино» собирается арендовать россиянина с правом выкупа.