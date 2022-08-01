Медосмотр Миранчука для «Торино» отложен (Джанлука Ди Марцио)

Медицинское обследование полузащитника Алексея Миранчука, предшествующее его переходу из «Аталанты» в «Торино», состоится не сегодня.
Процедура отложена на неопределенный срок из-за того, что бергамский клуб до сих пор не дал согласие на трансфер 26-летнего футболиста.
Сообщалось, что «Торино» собирается арендовать россиянина с правом выкупа.
- За 2 сезона в Италии Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
- Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.
- В 2020-м «Аталанта» договорилась с «Локомотивом» о приобретении хавбека за 14,5 миллиона евро.
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио