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    Медосмотр Миранчука для «Торино» отложен (Джанлука Ди Марцио)

    Медицинское обследование полузащитника Алексея Миранчука, предшествующее его переходу из «Аталанты» в «Торино», состоится не сегодня.

    Процедура отложена на неопределенный срок из-за того, что бергамский клуб до сих пор не дал согласие на трансфер 26-летнего футболиста.

    Сообщалось, что «Торино» собирается арендовать россиянина с правом выкупа.

    • За 2 сезона в Италии Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
    • Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.
    • В 2020-м «Аталанта» договорилась с «Локомотивом» о приобретении хавбека за 14,5 миллиона евро.

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    Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио

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    Сегодня, 20:43
    Комментарии2
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      Рейтинг: +705

      SpartakMoskwa 31 минуту назад

      Гасперини да отпусти ты его уже, у себя не даешь играть ему дай хоть в другом клубе поиграть нормально, парня то тебе не жалко? Сгубишь ведь его

      0
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      Рейтинг: +29

      боря крым > SpartakMoskwa 18 минут назад

      думаешь он брмбардир читает?

      0
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