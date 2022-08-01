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  • «Сдохни». Нагучев рассказал об угрозах из Воронежа после постов про стадион «Факела»

«Сдохни». Нагучев рассказал об угрозах из Воронежа после постов про стадион «Факела»

1 августа 2022, 19:19
9

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев рассказал на ютуб-канале «Футбольный Биги» о реакции на его июньские посты о стадионе «Факела», который, по мнению журналиста, не был готов к РПЛ.

– Что тебе писали после постов про стадион «Факела»?

– «Сдохни, тварь». «Приедешь, мы тебя *** [изнасилуем]». Кучу всего писали. «Получишь *** [тумаков]».

Но чаще писали не хейт. Писали: «Роман, вы правы, так оно и есть».

  • В июне Нагучев опубликовал в телеграме фотографии Центрального стадиона профсоюзов и написал: «До 6 июля это чудовище точно не превратится в принца».
  • Комментатор считал, что РПЛ не должна выдавать лицензию «Факелу» из-за состояния стадиона в Воронеже. Он сравнил арену с катакомбами.
  • «Факел» смог реализовать более 11,3 тысячи абонементов на сезон-2022/23.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Факел
Комментарии (9)
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paracetamol
1659371078
А чё, с хофнюками, отрабатывающими уфимские взятки, так и надо поступать!
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3meeeD
1659371095
Ну так стадион реально уе5ище
Ответить
ArReal
1659371982
НУ а если он правду написал?
Ответить
Lilipyt
1659386939
Стадион в Воронеже нужно полностью сносить и строить новый. Он устаревший в край. Это всем понятно. Тут больше надо задавать вопрос, какому умнику пришло в голову строить новый стадион на ЧМ 18 в Саранске, а не в Воронеже.
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zigbert
1659422051
Первый матч в Воронеже завершился интересной борьбой. О стадионе не было даже речи.
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