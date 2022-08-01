«Сдохни». Нагучев рассказал об угрозах из Воронежа после постов про стадион «Факела»

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев рассказал на ютуб-канале «Футбольный Биги» о реакции на его июньские посты о стадионе «Факела», который, по мнению журналиста, не был готов к РПЛ.

– Что тебе писали после постов про стадион «Факела»?

– «Сдохни, тварь». «Приедешь, мы тебя *** [изнасилуем]». Кучу всего писали. «Получишь *** [тумаков]».

Но чаще писали не хейт. Писали: «Роман, вы правы, так оно и есть».