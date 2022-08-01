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    «Сдохни». Нагучев рассказал об угрозах из Воронежа после постов про стадион «Факела»

    Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев рассказал на ютуб-канале «Футбольный Биги» о реакции на его июньские посты о стадионе «Факела», который, по мнению журналиста, не был готов к РПЛ.

    – Что тебе писали после постов про стадион «Факела»?

    – «Сдохни, тварь». «Приедешь, мы тебя *** [изнасилуем]». Кучу всего писали. «Получишь *** [тумаков]».

    Но чаще писали не хейт. Писали: «Роман, вы правы, так оно и есть».

    • В июне Нагучев опубликовал в телеграме фотографии Центрального стадиона профсоюзов и написал: «До 6 июля это чудовище точно не превратится в принца».
    • Комментатор считал, что РПЛ не должна выдавать лицензию «Факелу» из-за состояния стадиона в Воронеже. Он сравнил арену с катакомбами.
    • «Факел» смог реализовать более 11,3 тысячи абонементов на сезон-2022/23.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:19
    Комментарии4
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      Рейтинг: +5322

      AtticusFinch 35 минут назад

      НУ а если он правду написал?

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      Рейтинг: +579

      3meeeD 49 минут назад

      Ну так стадион реально уе5ище

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      Рейтинг: +16717

      paracetamol > 3meeeD 38 минут назад

      Не на таких играли, и Еврокубки брали!

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      Рейтинг: +16717

      paracetamol 50 минут назад

      А чё, с хофнюками, отрабатывающими уфимские взятки, так и надо поступать!

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