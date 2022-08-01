«Сдохни». Нагучев рассказал об угрозах из Воронежа после постов про стадион «Факела»

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев рассказал на ютуб-канале «Футбольный Биги» о реакции на его июньские посты о стадионе «Факела», который, по мнению журналиста, не был готов к РПЛ.
– Что тебе писали после постов про стадион «Факела»?
– «Сдохни, тварь». «Приедешь, мы тебя *** [изнасилуем]». Кучу всего писали. «Получишь *** [тумаков]».
Но чаще писали не хейт. Писали: «Роман, вы правы, так оно и есть».
- В июне Нагучев опубликовал в телеграме фотографии Центрального стадиона профсоюзов и написал: «До 6 июля это чудовище точно не превратится в принца».
- Комментатор считал, что РПЛ не должна выдавать лицензию «Факелу» из-за состояния стадиона в Воронеже. Он сравнил арену с катакомбами.
- «Факел» смог реализовать более 11,3 тысячи абонементов на сезон-2022/23.
Источник: Бомбардир.ру