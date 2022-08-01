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    Мостовой: «Продажа Бека-Бека – немецкая схема. Сначала развели на деньги «Локо», а теперь «Ниццу»

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал переход полузащитника Алексиса Бека-Бека из «Локомотива» в «Ниццу» за 12+2 миллионов евро.

    «Сначала «Локомотив» развели на деньги, а теперь «Ниццу». Эта немецкая схема. «Ниццу» пару лет назад купили крупные бизнесмены, поэтому они вкладывают деньги, чтобы хоть что-то выиграла «Ницца». Пока этого не получается. Поэтому крупные страны можно пошерстить.

    Конечно, это переплата. Тем более это «Локомотив», и он не был там основным. Шикарная сделка», — сказал Мостовой.

    • Бека-Бека выступал за «Локомотив» с августа 2021 года.
    • Он провeл 28 матчей и сделал 4 голевые передачи.
    • Прошлым летом клуб покупал игрока у «Кана» за 6 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:38
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4610

      Беспонтий 30 минут назад

      знаток всех схем
      патлатый безработный
      недавно ещё беззаботный.. пасечник на матч тв
      поклонник схемы «дубль-ве»
      и враг и друг в одном лице
      пеняя всем себе не изменяя
      как в подлеце

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3964

      Enter2006 35 минут назад

      Где, где... а тут с Мостовым соглашусь!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5321

      AtticusFinch 38 минут назад

      Недалекие люди считают, что 12 млн сейчас в Европе огромные деньги?)

      1
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      Рейтинг: +1421

      Parham > AtticusFinch 35 минут назад

      Для бульбашей, поляков, сербов, чехов и т.д. - даже приличные!

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      Рейтинг: +1874

      Vitaga > AtticusFinch 27 минут назад

      при средней зарплате в Европе 2500 евро - 12 лямов достаточно большие деньги

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      Рейтинг: +500

      borusse > Vitaga 10 минут назад

      где вы в футболе такие зарплаты видели ?

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