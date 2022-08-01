Мостовой: «Продажа Бека-Бека – немецкая схема. Сначала развели на деньги «Локо», а теперь «Ниццу»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал переход полузащитника Алексиса Бека-Бека из «Локомотива» в «Ниццу» за 12+2 миллионов евро.

«Сначала «Локомотив» развели на деньги, а теперь «Ниццу». Эта немецкая схема. «Ниццу» пару лет назад купили крупные бизнесмены, поэтому они вкладывают деньги, чтобы хоть что-то выиграла «Ницца». Пока этого не получается. Поэтому крупные страны можно пошерстить.

Конечно, это переплата. Тем более это «Локомотив», и он не был там основным. Шикарная сделка», — сказал Мостовой.