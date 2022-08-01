Гендиректор «Шахтера»: «Наш футбол они убили, а у себя в России спокойно играют. Да еще и ФИФА их поддерживает»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин недоволен тем, что РФС не исключили из ФИФА и УЕФА.

«Каждый должен отвечать за себя. У нас есть четкая, жесткая и понятная позиция. Получается, что наш футбол они убили, а в России спокойно себе играют чемпионат и еще претендуют, чтобы выступать в Лиге чемпионов, говорят, что хотят на чемпионат мира.

У них все в порядке, а мы страдаем все. А ФИФА их еще и поддерживает. Что должна сделать Россия, чтобы ее исключили из ФИФА?

Я говорил иностранным журналистам, что ФИФА – это как Господь бог: все понимают, что он есть, но его никто не видел. На e-mail они не отвечают и на контакт не выходят. Где они вообще?» – сказал Палкин.