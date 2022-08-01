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    Гендиректор «Шахтера»: «Наш футбол они убили, а у себя в России спокойно играют. Да еще и ФИФА их поддерживает»

    Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин недоволен тем, что РФС не исключили из ФИФА и УЕФА.

    «Каждый должен отвечать за себя. У нас есть четкая, жесткая и понятная позиция. Получается, что наш футбол они убили, а в России спокойно себе играют чемпионат и еще претендуют, чтобы выступать в Лиге чемпионов, говорят, что хотят на чемпионат мира.

    У них все в порядке, а мы страдаем все. А ФИФА их еще и поддерживает. Что должна сделать Россия, чтобы ее исключили из ФИФА?

    Я говорил иностранным журналистам, что ФИФА – это как Господь бог: все понимают, что он есть, но его никто не видел. На e-mail они не отвечают и на контакт не выходят. Где они вообще?» – сказал Палкин.

    • «Шахтер» подал иск против ФИФА.
    • Клуб требует возместить 50 миллионов евро упущенной выгоды из-за правила, позволяющего легионерам приостанавливать контракты.

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    Источник: Tribuna.com

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