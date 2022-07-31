Сантос: «Зрителям кажется, что «Зениту» легко. Это не так»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал победу над «Локомотивом» (5:0) в 3-м туре РПЛ.

— Очень хороший матч. Первый тайм немного сложный, было много моментов, но со временем все стало лучше, и во втором тайме смогли забить те голы, которые не забили в первом. В итоге победили уверенно с разницей в пять мячей.

— Во втором тайме было очень легко?

— Нет, было очень тяжело.

— Как так? Пять забили!

— Зрителям, возможно, кажется, что нам легко, но это не так. Те, кто находится на поле, озабочены тем, чтобы забить, сделать идеальный пас. От нас многого требуют, поэтому мы работаем и играем хорошо.

Все 5 голов были забиты во 2-м тайме.

«Зенит» вышел в лидеры чемпионата, «Локо» идет на 12-м месте.

Клуб из Петербурга четырежды подряд выиграл РПЛ.

«Зeнит» безжалостен в последних домашних матчах против «Локомотива»: 5 встреч = 21 гол