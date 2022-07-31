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    Сантос: «Зрителям кажется, что «Зениту» легко. Это не так»

    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал победу над «Локомотивом» (5:0) в 3-м туре РПЛ.

    — Очень хороший матч. Первый тайм немного сложный, было много моментов, но со временем все стало лучше, и во втором тайме смогли забить те голы, которые не забили в первом. В итоге победили уверенно с разницей в пять мячей.

    — Во втором тайме было очень легко?

    — Нет, было очень тяжело.

    — Как так? Пять забили!

    — Зрителям, возможно, кажется, что нам легко, но это не так. Те, кто находится на поле, озабочены тем, чтобы забить, сделать идеальный пас. От нас многого требуют, поэтому мы работаем и играем хорошо.

    • Все 5 голов были забиты во 2-м тайме.
    • «Зенит» вышел в лидеры чемпионата, «Локо» идет на 12-м месте.
    • Клуб из Петербурга четырежды подряд выиграл РПЛ.

    «Зeнит» безжалостен в последних домашних матчах против «Локомотива»: 5 встреч = 21 гол

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 01:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +58

      FatalMix 1 час назад

      зенит просто реальная машина, и пусть какой нить свинорылый п**рас скажет судьи помогают

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