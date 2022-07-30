Абаскаль рассказал, что отличает «Спартак» от других российских клубов

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о популярности своей команды.
– Первая домашняя игра впереди, но вы уже могли ощутить народную любовь к «Спартаку». Например, после тренировки в Ставрополе.
– Да, я уже понял, какая бешеная популярность отличает «Спартак» от других российских команд. В Ставрополе нас встретили очень тепло.
А еще больше меня поразило, когда после утомительного двухдневного пути до Краснодара увидел трибуны, как минимум наполовину окрашенные в красно-белые цвета!
Подобная поддержка дополнительно мотивирует игроков, это очень важно.
- Абаскаль возглавил «Спартак» в июне вместо Паоло Ваноли.
- Команда набрала 4 очка в 2 стартовых турах РПЛ.
- Перед этим москвичи разгромно проиграли «Зениту» (0:4) в матче за Суперкубок.
Источник: сайт «Спартака»