Абаскаль рассказал, что отличает «Спартак» от других российских клубов

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о популярности своей команды.

– Первая домашняя игра впереди, но вы уже могли ощутить народную любовь к «Спартаку». Например, после тренировки в Ставрополе.

– Да, я уже понял, какая бешеная популярность отличает «Спартак» от других российских команд. В Ставрополе нас встретили очень тепло.

А еще больше меня поразило, когда после утомительного двухдневного пути до Краснодара увидел трибуны, как минимум наполовину окрашенные в красно-белые цвета!

Подобная поддержка дополнительно мотивирует игроков, это очень важно.