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    Абаскаль рассказал, что отличает «Спартак» от других российских клубов

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о популярности своей команды.

    – Первая домашняя игра впереди, но вы уже могли ощутить народную любовь к «Спартаку». Например, после тренировки в Ставрополе.

    – Да, я уже понял, какая бешеная популярность отличает «Спартак» от других российских команд. В Ставрополе нас встретили очень тепло.

    А еще больше меня поразило, когда после утомительного двухдневного пути до Краснодара увидел трибуны, как минимум наполовину окрашенные в красно-белые цвета!

    Подобная поддержка дополнительно мотивирует игроков, это очень важно.

    • Абаскаль возглавил «Спартак» в июне вместо Паоло Ваноли.
    • Команда набрала 4 очка в 2 стартовых турах РПЛ.
    • Перед этим москвичи разгромно проиграли «Зениту» (0:4) в матче за Суперкубок.

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    Источник: сайт «Спартака»

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