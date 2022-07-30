Абаскаль: «Жалобы на судейство – пустая трата времени»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль считает, что жаловаться на работу арбитров бесполезно.

– И в Грозном, и в Краснодаре после матчей больше всего обсуждали судейские ошибки. Вы с таким раньше сталкивались?

– Я с уважением отношусь к работе судей. Задача команд – набирать очки, а арбитров – верно оценивать все эпизоды на поле. Все мы можем ошибаться, но важно прогрессировать и расти.

Когда я работал в Греции, там на принципиальные матчи часто приглашали иностранных судей. Но мне кажется, что правильнее доверять своим арбитрам. Только так они смогут совершенствоваться.

Что же касается жалоб на судейство, то лично я считаю это пустой тратой времени. Разумеется, клуб должен вести диалог с федерацией на эту тему, ведь нужно понимать, как сегодня трактуются те или иные эпизоды.

Но тренеру или игрокам говорить об этом после матчей, на мой взгляд, бесполезно. Эту энергию правильнее тратить на то, чтобы лучше играть и не зависеть в итоге от судейских решений.

– Какой спорный эпизод из первых матчей удивил вас больше всего?

– Пожалуй, момент в Грозном, когда судья не назначил пенальти в ворота соперника. Если нарушения не было, мы должны были подавать угловой.

А судья показал голкиперу вводить мяч в игру от ворот. Это было очень странно.