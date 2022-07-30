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    Тошич: «Уверен, что Фернандес в конце сезона вернется в ЦСКА»

    Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич порассуждал о будущем экс-одноклубника Марио Фернандеса.

    «Марио уже десять лет играет за ЦСКА, и его можно понять. Он скучает по своей родине, хочет провести время с семьeй.

    Уверен, что в конце сезона он вернeтся в ЦСКА. Да, на его замену был подписан Милан Гайич, но ему будет очень тяжело заменить Марио.

    Я столько партнeров поменял за всю свою карьеру, но такого качественного и преданного футболиста, как Фернандес, не встречал», – сказал Тошич.

    • 31-летний Фернандес приостановил контракт с ЦСКА, за который он выступал с 2012 года.
    • За 10 сезонов он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
    • Соглашение натурализованного бразильца с клубом РПЛ действует до июня 2024-го.

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    Источник: «Чемпионат»

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