Тошич: «Уверен, что Фернандес в конце сезона вернется в ЦСКА»

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич порассуждал о будущем экс-одноклубника Марио Фернандеса.
«Марио уже десять лет играет за ЦСКА, и его можно понять. Он скучает по своей родине, хочет провести время с семьeй.
Уверен, что в конце сезона он вернeтся в ЦСКА. Да, на его замену был подписан Милан Гайич, но ему будет очень тяжело заменить Марио.
Я столько партнeров поменял за всю свою карьеру, но такого качественного и преданного футболиста, как Фернандес, не встречал», – сказал Тошич.
- 31-летний Фернандес приостановил контракт с ЦСКА, за который он выступал с 2012 года.
- За 10 сезонов он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
- Соглашение натурализованного бразильца с клубом РПЛ действует до июня 2024-го.
Источник: «Чемпионат»