Тошич: «Уверен, что Фернандес в конце сезона вернется в ЦСКА»

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич порассуждал о будущем экс-одноклубника Марио Фернандеса.

«Марио уже десять лет играет за ЦСКА, и его можно понять. Он скучает по своей родине, хочет провести время с семьeй.

Уверен, что в конце сезона он вернeтся в ЦСКА. Да, на его замену был подписан Милан Гайич, но ему будет очень тяжело заменить Марио.

Я столько партнeров поменял за всю свою карьеру, но такого качественного и преданного футболиста, как Фернандес, не встречал», – сказал Тошич.