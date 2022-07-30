Агент Селюк: «Сейчас Ротенберг пожинает плоды окончания карьеры»

Дмитрий Селюк, агент бывшего защитника «Локомотива» Бориса Ротенберга, дал комментарии по поводу будущего игрока.

«У Бори дела не хуже, чем у многих в стране. Ведем сейчас переговоры, думаю, в следующем месяце он определится со своим будущим.

Сейчас он пожинает плоды окончания своей футбольной карьеры в «Локомотиве».

Что будет дальше – посмотрим. Но без работы он не останется», – сказал Селюк.