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    Агент Селюк: «Сейчас Ротенберг пожинает плоды окончания карьеры»

    Дмитрий Селюк, агент бывшего защитника «Локомотива» Бориса Ротенберга, дал комментарии по поводу будущего игрока.

    «У Бори дела не хуже, чем у многих в стране. Ведем сейчас переговоры, думаю, в следующем месяце он определится со своим будущим.

    Сейчас он пожинает плоды окончания своей футбольной карьеры в «Локомотиве».

    Что будет дальше – посмотрим. Но без работы он не останется», – сказал Селюк.

    • 10 июля Ротенберг провел прощальный матч в составе «Локо».
    • До этого он не играл с декабря 2018 года.
    • Защитник выступал за московский клуб с 2016 года – в его активе 17 матчей за 6 сезонов.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 08:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11242

      Алексей З 2 часа назад

      Не у многих в стране, фамилия Роттенберг, со всеми вытекающими.

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