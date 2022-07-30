«Пари НН» провел экскурсию для подростка, пострадавшего от хулиганов. Ему подарили абонемент

14-летний житель Нижнего Новгорода Дмитрий по приглашению «Пари НН» побывал на домашнем стадионе клуба и повстречался с представителями команды.

Дмитрий несколько дней назад пострадал от хулиганов, представившихся футбольными фанатами.

«Из-за лиц, которые нарушили закон, называя себя при этом якобы футбольными фанатами, у Дмитрия, его семьи, да и у всех вокруг, может сложиться неверное представление о болельщиках, о фанатах, о мире футбола, который дарит море положительных эмоций людям.

Генеральный директор Равиль Измайлов лично встретился с Дмитрием, его семьей и друзьями, чтобы показать арену, вручить подарки, абонементы и пригласить на матчи нашего клуба. Теперь Дмитрий сможет сам побывать на футболе и убедиться в том, что здесь царит эмоциональная, но дружественная атмосфера. О болельщиках, фанатах в общем и конкретно о тех, кто болеет за «Пари НН», рассказали гостю и представители семейного сектора клуба.

Пообщался также Дмитрий с футболистами «Пари НН» Тимуром Сулеймановым и Никитой Каккоевым», – написал клуб.