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    «Пари НН» провел экскурсию для подростка, пострадавшего от хулиганов. Ему подарили абонемент

    14-летний житель Нижнего Новгорода Дмитрий по приглашению «Пари НН» побывал на домашнем стадионе клуба и повстречался с представителями команды.

    Дмитрий несколько дней назад пострадал от хулиганов, представившихся футбольными фанатами.

    «Из-за лиц, которые нарушили закон, называя себя при этом якобы футбольными фанатами, у Дмитрия, его семьи, да и у всех вокруг, может сложиться неверное представление о болельщиках, о фанатах, о мире футбола, который дарит море положительных эмоций людям.

    Генеральный директор Равиль Измайлов лично встретился с Дмитрием, его семьей и друзьями, чтобы показать арену, вручить подарки, абонементы и пригласить на матчи нашего клуба. Теперь Дмитрий сможет сам побывать на футболе и убедиться в том, что здесь царит эмоциональная, но дружественная атмосфера. О болельщиках, фанатах в общем и конкретно о тех, кто болеет за «Пари НН», рассказали гостю и представители семейного сектора клуба.

    Пообщался также Дмитрий с футболистами «Пари НН» Тимуром Сулеймановым и Никитой Каккоевым», – написал клуб.

    • У «Пари НН» после 2 туров РПЛ 1 очко.
    • 31 июля «Пари НН» в 3-м туре примет ЦСКА.
    • Это 2-й сезон для нижегородцев в РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «Пари НН»

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