Жигулев прокомментировал свое будущее после срыва перехода в «Спартак»

Бывший полузащитник «Краснодара» Илья Жигулев высказался о вариантах продолжения карьеры.
– Сейчас есть конкретика по будущему?
– Есть несколько предложений – из РПЛ и зарубежных лиг. Но понятно, что не из Европы.
Я бы хотел остаться в РПЛ. После той ситуации в Польше не хочу пока ехать за границу.
- 26-летний Жигулев был на просмотре в «Спартаке».
- Московский клуб отказался от услуг хавбека из-за проблем с заявкой.
- В апреле футболист покинул польский «Заглембе». С ним расторгли контракт.
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Источник: «Матч ТВ»