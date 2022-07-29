Жигулев прокомментировал свое будущее после срыва перехода в «Спартак»

Бывший полузащитник «Краснодара» Илья Жигулев высказался о вариантах продолжения карьеры.

– Сейчас есть конкретика по будущему?

– Есть несколько предложений – из РПЛ и зарубежных лиг. Но понятно, что не из Европы.

Я бы хотел остаться в РПЛ. После той ситуации в Польше не хочу пока ехать за границу.

26-летний Жигулев был на просмотре в «Спартаке».

Московский клуб отказался от услуг хавбека из-за проблем с заявкой.

В апреле футболист покинул польский «Заглембе». С ним расторгли контракт.

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