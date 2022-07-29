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    «Он будет работать с Пирло!» Мостовой оценил переход Оздоева «Карагюмрюк»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал переход Магомеда Оздоева в «Карагюмрюк».

    «Хороший вариант для Магомеда. Ещe и с Пирло будет работать! Когда нет никаких предложений из России, а чемпионат вовсю идeт; никто не приглашает, не зовeт, а после приходит предложение из Турции – конечно, это хороший вариант продолжения карьеры.

    Пирло был классным футболистом, хорошо разбирается в качествах игроков. Посмотрим, сможет ли при нeм заиграть Магомед», – сказал Мостовой.

    • Андреа Пирло – главный тренер «Карагюмрюка».
    • Оздоев подписал контракт с турецким клубом на 2 года.
    • Он провел в «Зените» 4,5 сезона.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13778

      Skull_Boy 48 минут назад

      Пирло, как тренер, полный ноль, если даже на презище на лицо читалось - куда я попал и нахрена я подписался

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