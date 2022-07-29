«Он будет работать с Пирло!» Мостовой оценил переход Оздоева «Карагюмрюк»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал переход Магомеда Оздоева в «Карагюмрюк».
«Хороший вариант для Магомеда. Ещe и с Пирло будет работать! Когда нет никаких предложений из России, а чемпионат вовсю идeт; никто не приглашает, не зовeт, а после приходит предложение из Турции – конечно, это хороший вариант продолжения карьеры.
Пирло был классным футболистом, хорошо разбирается в качествах игроков. Посмотрим, сможет ли при нeм заиграть Магомед», – сказал Мостовой.
- Андреа Пирло – главный тренер «Карагюмрюка».
- Оздоев подписал контракт с турецким клубом на 2 года.
- Он провел в «Зените» 4,5 сезона.
Источник: «Чемпионат»