Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Он будет работать с Пирло!» Мостовой оценил переход Оздоева «Карагюмрюк»

«Он будет работать с Пирло!» Мостовой оценил переход Оздоева «Карагюмрюк»

29 июля 2022, 12:57
1

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал переход Магомеда Оздоева в «Карагюмрюк».

«Хороший вариант для Магомеда. Ещe и с Пирло будет работать! Когда нет никаких предложений из России, а чемпионат вовсю идeт; никто не приглашает, не зовeт, а после приходит предложение из Турции – конечно, это хороший вариант продолжения карьеры.

Пирло был классным футболистом, хорошо разбирается в качествах игроков. Посмотрим, сможет ли при нeм заиграть Магомед», – сказал Мостовой.

  • Андреа Пирло – главный тренер «Карагюмрюка».
  • Оздоев подписал контракт с турецким клубом на 2 года.
  • Он провел в «Зените» 4,5 сезона.

Еще по теме:
Оздоев честно ответил, почему выбрал «Краснодар» 1
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените» 2
Оздоев дал негативный прогноз насчет снятия бана с России
Источник: «Чемпионат»
Турция. Суперлига Карагюмрюк Оздоев Магомед Пирло Андреа Мостовой Александр
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1659090191
Пирло, как тренер, полный ноль, если даже на презище на лицо читалось - куда я попал и нахрена я подписался
Ответить
Главные новости
Названа причина срыва трансфера Головина в клуб АПЛ
11:03
1
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
10:48
Талалаев предложил радикальное изменение в регламенте РПЛ
10:22
2
Раскрыта сумма, за которую «Монако» может продать Головина «Зениту»
10:06
4
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
09:41
3
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет»
09:16
5
Агенты Родригеса прокомментировали возможный переход игрока в ЦСКА
09:02
2
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба
08:49
3
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России
08:43
2
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом
08:15
2
Все новости
Все новости
Агент Мусаева высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА
09:56
2
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
Вчера, 18:32
1
Украинцы Малиновский и Батагов могут в ноябре приехать в Петербург
Вчера, 15:36
9
Батраков получил важное предупреждение
1 сентября
1
«Галатасарай» едва не подписал еще одного россиянина
1 сентября
4
Семин определил главный козырь Батракова
31 августа
Реакция «Локо» на дебют Батракова за «Галатасарай»
31 августа
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
31 августа
1
ВидеоБатраков сказал два слова журналистам после дебюта за «Галатасарай»
30 августа
5
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
30 августа
2
Реакция Семина на дебют Батракова за «Галатасарай»
30 августа
Раскрыто место жительство Батракова в Стамбуле
30 августа
4
Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами
30 августа
Агент Батракова ответил, когда Алексей будет игроком старта «Галатасарая»
30 августа
Фото«Галатасарай» поместил Батракова в центр победного фото
30 августа
1
«На уверенном зашел!»: Батракова похвалили за дебют за «Галатасарай»
30 августа
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
30 августа
5
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
30 августа
3
В «Галатасарае» поделились впечатлениями от дебюта Батракова
30 августа
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
30 августа
17
Реакция Губерниева на предголевой пас Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
30 августа
1
Батраков опубликовал пост после дебюта в «Галатасарае» – Осимхен отреагировал
30 августа
1
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
30 августа
4
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
30 августа
4
В Турции отреагировали на дебют Батракова
30 августа
2
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
30 августа
1
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
29 августа
8
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
29 августа
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+