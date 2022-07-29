«Он будет работать с Пирло!» Мостовой оценил переход Оздоева «Карагюмрюк»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал переход Магомеда Оздоева в «Карагюмрюк».

«Хороший вариант для Магомеда. Ещe и с Пирло будет работать! Когда нет никаких предложений из России, а чемпионат вовсю идeт; никто не приглашает, не зовeт, а после приходит предложение из Турции – конечно, это хороший вариант продолжения карьеры.

Пирло был классным футболистом, хорошо разбирается в качествах игроков. Посмотрим, сможет ли при нeм заиграть Магомед», – сказал Мостовой.