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    «Соблюдаем традиции». ЦСКА показал фото Мендеса с Бабаевым

    Полузащитник Виктор Мендес перешел в ЦСКА.

    22-летний чилиец подписал контракт с московским клубом на три года и сфотографировался с гендиректором клуба Романом Бабаевым.

    «Соблюдаем традиции», – подписала фото пресс-служба ЦСКА.

    Сообщалось, что Бабаев потеряет основные полномочия в клубе после упразднения совета директоров.

    • ЦСКА заплатит за игрока 2,5 миллиона долларов.
    • Стороны договорились, каким образом деньги будут переведены в обход санкций.
    • Сообщалось, что чилиец будет зарабатывать в ЦСКА 500 тысяч евро в год.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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