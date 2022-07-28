«Соблюдаем традиции». ЦСКА показал фото Мендеса с Бабаевым

Полузащитник Виктор Мендес перешел в ЦСКА.

22-летний чилиец подписал контракт с московским клубом на три года и сфотографировался с гендиректором клуба Романом Бабаевым.

«Соблюдаем традиции», – подписала фото пресс-служба ЦСКА.

Сообщалось, что Бабаев потеряет основные полномочия в клубе после упразднения совета директоров.

ЦСКА заплатит за игрока 2,5 миллиона долларов.

Стороны договорились, каким образом деньги будут переведены в обход санкций.

Сообщалось, что чилиец будет зарабатывать в ЦСКА 500 тысяч евро в год.

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