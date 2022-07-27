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    В ЦСКА упразднили совет директоров

    В структуре управления ЦСКА произошли изменения. Теперь не будет такого органа, как совет директоров, председателем которого был Максим Орешкин.

    Упразднение совета директоров связано с появлением у футбольного клуба нового стратегического партнера.

    «Еще в июне на годовом общем собрании акционеров ЦСКА не был сформирован совет директоров на будущий год. Это связано в том числе с тем, что в ближайшее время у клуба появится новый стратегический партнер», – сказали в пресс-службе ЦСКА.

    • Ожидается, что госкорпорация ВЭБ.РФ, владеющая 77% акций ЦСКА, передаст их компании «Тринфико».
    • Президент клуба Евгений Гинер продолжит заниматься спортивным блоком.
    • Такой переход акций нужен, как сообщалось ранее, для обхода санкций, наложенных на ВЭБ.РФ и которые затрагивали интересы ЦСКА.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:37
    Комментарии4
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      Рейтинг: +494

      gunstilzit 1 час назад

      Как бы вам не впарили корейку из Wildberries)))

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      Рейтинг: +637

      dim29 1 час назад

      Гинер по-моему единственный кто в нашем футболе умудрялся зарабатывать,при этом брал Чемпионство,УЕФА,короче не сдавал позиций,Красавец!!!Ну разве что Романцев ещё может этим похвастаться,а так больше и вспомнить некого,СССР не знаю как анализировать,т.к. время было другое.

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      Рейтинг: +25279

      vladimir-7 2 часа назад

      Отлично! Лишь бы польза была, посмотрим. Червивый Орех может возглавить у себя дома совет кухарки, няни и дворника-садовника.

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      Рейтинг: +2737

      Nerlinger > vladimir-7 2 часа назад

      Дворник тайский транс

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