В ЦСКА упразднили совет директоров

В структуре управления ЦСКА произошли изменения. Теперь не будет такого органа, как совет директоров, председателем которого был Максим Орешкин.
Упразднение совета директоров связано с появлением у футбольного клуба нового стратегического партнера.
«Еще в июне на годовом общем собрании акционеров ЦСКА не был сформирован совет директоров на будущий год. Это связано в том числе с тем, что в ближайшее время у клуба появится новый стратегический партнер», – сказали в пресс-службе ЦСКА.
- Ожидается, что госкорпорация ВЭБ.РФ, владеющая 77% акций ЦСКА, передаст их компании «Тринфико».
- Президент клуба Евгений Гинер продолжит заниматься спортивным блоком.
- Такой переход акций нужен, как сообщалось ранее, для обхода санкций, наложенных на ВЭБ.РФ и которые затрагивали интересы ЦСКА.
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»