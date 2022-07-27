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В ЦСКА упразднили совет директоров

27 июля 2022, 18:37
5

В структуре управления ЦСКА произошли изменения. Теперь не будет такого органа, как совет директоров, председателем которого был Максим Орешкин.

Упразднение совета директоров связано с появлением у футбольного клуба нового стратегического партнера.

«Еще в июне на годовом общем собрании акционеров ЦСКА не был сформирован совет директоров на будущий год. Это связано в том числе с тем, что в ближайшее время у клуба появится новый стратегический партнер», – сказали в пресс-службе ЦСКА.

  • Ожидается, что госкорпорация ВЭБ.РФ, владеющая 77% акций ЦСКА, передаст их компании «Тринфико».
  • Президент клуба Евгений Гинер продолжит заниматься спортивным блоком.
  • Такой переход акций нужен, как сообщалось ранее, для обхода санкций, наложенных на ВЭБ.РФ и которые затрагивали интересы ЦСКА.

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (5)
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vladimir-7
1658936987
Отлично! Лишь бы польза была, посмотрим. Червивый Орех может возглавить у себя дома совет кухарки, няни и дворника-садовника.
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dim29
1658941142
Гинер по-моему единственный кто в нашем футболе умудрялся зарабатывать,при этом брал Чемпионство,УЕФА,короче не сдавал позиций,Красавец!!!Ну разве что Романцев ещё может этим похвастаться,а так больше и вспомнить некого,СССР не знаю как анализировать,т.к. время было другое.
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gunstilzit
1658942112
Как бы вам не впарили корейку из Wildberries)))
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JTherry
1658956325
"упразднение совета директоров в цск..." ...анархия - мать порядка...))
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