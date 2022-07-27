В ЦСКА упразднили совет директоров

В структуре управления ЦСКА произошли изменения. Теперь не будет такого органа, как совет директоров, председателем которого был Максим Орешкин.

Упразднение совета директоров связано с появлением у футбольного клуба нового стратегического партнера.

«Еще в июне на годовом общем собрании акционеров ЦСКА не был сформирован совет директоров на будущий год. Это связано в том числе с тем, что в ближайшее время у клуба появится новый стратегический партнер», – сказали в пресс-службе ЦСКА.