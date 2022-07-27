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    Бабаев потеряет основные полномочия в ЦСКА (Иван Карпов)

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев потеряет основные полномочия в клубе после упразднения совета директоров.

    «Клуб ожидают серьезные управленческие изменения на уровне менеджмента и по части формирования нового правления. Как-то так будет называться этот высший армейский орган принятия решений.

    Для начала серьезно ограничат власть гендиректора — основные его полномочия перейдут к новому коллегиальному органу. В него, очевидно, войдут новые люди. В том числе, от нового титульного партнера — компании «Тринфико».

    Это первое большое изменение в структуре управления ЦСКА за последние годы. Реформа была запланирована в конце прошлого года на год нынешний, но в силу известных событий ее отложили», – написал журналист Иван Карпов в телеграме.

    • Ожидается, что госкорпорация ВЭБ.РФ, владеющая 77% акций ЦСКА, передаст их компании «Тринфико».
    • Президент клуба Евгений Гинер продолжит заниматься спортивным блоком.
    • Такой переход акций нужен, как сообщалось ранее, для обхода санкций, наложенных на ВЭБ.РФ и которые затрагивали интересы ЦСКА.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    27.07.2022 22:22
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