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Бабаев потеряет основные полномочия в ЦСКА (Иван Карпов)

27 июля 2022, 22:22
3

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев потеряет основные полномочия в клубе после упразднения совета директоров.

«Клуб ожидают серьезные управленческие изменения на уровне менеджмента и по части формирования нового правления. Как-то так будет называться этот высший армейский орган принятия решений.

Для начала серьезно ограничат власть гендиректора — основные его полномочия перейдут к новому коллегиальному органу. В него, очевидно, войдут новые люди. В том числе, от нового титульного партнера — компании «Тринфико».

Это первое большое изменение в структуре управления ЦСКА за последние годы. Реформа была запланирована в конце прошлого года на год нынешний, но в силу известных событий ее отложили», – написал журналист Иван Карпов в телеграме.

  • Ожидается, что госкорпорация ВЭБ.РФ, владеющая 77% акций ЦСКА, передаст их компании «Тринфико».
  • Президент клуба Евгений Гинер продолжит заниматься спортивным блоком.
  • Такой переход акций нужен, как сообщалось ранее, для обхода санкций, наложенных на ВЭБ.РФ и которые затрагивали интересы ЦСКА.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бабаев Роман
Комментарии (3)
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Томик
1658974405
Что-то переходный период затянулся. Думал им пинком под сраку через пол года - год дадут обоим по очереди.
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paracetamol
1658987068
Еще бы Гинера выкинуть, может что-то и получится!
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gor77
1658992581
Мнение заместителя генерального директора по активным операциям инвестиционной компании «Велес Капитал» и владельца футбольного клуба футбольного клуба «Велес» Евгения Шиленкова: «Надо понимать, что футбол — это больше минус, чем плюс, поэтому я бы не рассматривал сделку между "Тринфико" и ВЭБ.РФ с точки зрения бизнеса. Думаю, она совсем не про это. Никакого интереса со стороны компании к футболу я раньше не наблюдал. Возможно, есть какие-то "плюшки", которые можно получить, владея таким активом. ЦСКА — это крутой бренд, есть статусные болельщики, а также компании, которые поддерживают». Многие отмечают, что не понятно - кто всё-таки руководит всем клубом и структурой. В общем, больше вопросов, чем ответов.
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