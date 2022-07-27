Бабаев потеряет основные полномочия в ЦСКА (Иван Карпов)

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев потеряет основные полномочия в клубе после упразднения совета директоров.
«Клуб ожидают серьезные управленческие изменения на уровне менеджмента и по части формирования нового правления. Как-то так будет называться этот высший армейский орган принятия решений.
Для начала серьезно ограничат власть гендиректора — основные его полномочия перейдут к новому коллегиальному органу. В него, очевидно, войдут новые люди. В том числе, от нового титульного партнера — компании «Тринфико».
Это первое большое изменение в структуре управления ЦСКА за последние годы. Реформа была запланирована в конце прошлого года на год нынешний, но в силу известных событий ее отложили», – написал журналист Иван Карпов в телеграме.
- Ожидается, что госкорпорация ВЭБ.РФ, владеющая 77% акций ЦСКА, передаст их компании «Тринфико».
- Президент клуба Евгений Гинер продолжит заниматься спортивным блоком.
- Такой переход акций нужен, как сообщалось ранее, для обхода санкций, наложенных на ВЭБ.РФ и которые затрагивали интересы ЦСКА.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова