Бабаев потеряет основные полномочия в ЦСКА (Иван Карпов)

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев потеряет основные полномочия в клубе после упразднения совета директоров.

«Клуб ожидают серьезные управленческие изменения на уровне менеджмента и по части формирования нового правления. Как-то так будет называться этот высший армейский орган принятия решений.

Для начала серьезно ограничат власть гендиректора — основные его полномочия перейдут к новому коллегиальному органу. В него, очевидно, войдут новые люди. В том числе, от нового титульного партнера — компании «Тринфико».

Это первое большое изменение в структуре управления ЦСКА за последние годы. Реформа была запланирована в конце прошлого года на год нынешний, но в силу известных событий ее отложили», – написал журналист Иван Карпов в телеграме.