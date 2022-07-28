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    Черчесов объяснил, почему не пригласил Дзюбу и Оздоева в «Ференцварош»

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался об экс-игроках «Зенита» Артеме Дзюбе и Магомеде Оздоеве.

    – Свободных российских игроков – Дзюбу, Оздоева и других упорно отправляют к вам.

    – Когда такие игроки свободны, это всегда будет. Тем более я их хорошо знаю. Другое дело, что у нас полный комплект и в центре поля, и в нападении. Если бы полного комплекта не было, то с удовольствием бы ребят рассмотрели.

    Но у нас даже не все попадают в заявку, потому что она ограничена. Со «Слованом» не играл наш основной нападающий, потому что у него травма, Маркиньос вообще не попал в заявку. Если бы были проблемы, то подумали бы, но куда нам? Бюджет же не резиновый.

    • У Дзюбы и Оздоева летом истекли контракты с «Зенитом».
    • Оба футболиста находятся в статусе свободных агентов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:35
    Комментарии3
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      Рейтинг: +16691

      житель СПб 38 минут назад

      Совершенно нормальное, адекватное интервью.

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      Рейтинг: +2097

      LOKOfanatik19 1 час назад

      Со «Слованом» не играл наш основной нападающий, потому что у него травма...

      да ну н?х... я думал с травмами играют все

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      Рейтинг: +3895

      Enter2006 1 час назад

      "полевой командир" отмахался от своего любимого "полевого солдата", вот и вся "любовь" на деле. Ничего личного - просто бизнес.

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