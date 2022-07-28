Черчесов объяснил, почему не пригласил Дзюбу и Оздоева в «Ференцварош»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался об экс-игроках «Зенита» Артеме Дзюбе и Магомеде Оздоеве.

– Свободных российских игроков – Дзюбу, Оздоева и других упорно отправляют к вам.

– Когда такие игроки свободны, это всегда будет. Тем более я их хорошо знаю. Другое дело, что у нас полный комплект и в центре поля, и в нападении. Если бы полного комплекта не было, то с удовольствием бы ребят рассмотрели.

Но у нас даже не все попадают в заявку, потому что она ограничена. Со «Слованом» не играл наш основной нападающий, потому что у него травма, Маркиньос вообще не попал в заявку. Если бы были проблемы, то подумали бы, но куда нам? Бюджет же не резиновый.

У Дзюбы и Оздоева летом истекли контракты с «Зенитом».

Оба футболиста находятся в статусе свободных агентов.

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