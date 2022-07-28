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  • Черчесов объяснил, почему не пригласил Дзюбу и Оздоева в «Ференцварош»

Черчесов объяснил, почему не пригласил Дзюбу и Оздоева в «Ференцварош»

28 июля 2022, 16:35
5

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался об экс-игроках «Зенита» Артеме Дзюбе и Магомеде Оздоеве.

– Свободных российских игроков – Дзюбу, Оздоева и других упорно отправляют к вам.

– Когда такие игроки свободны, это всегда будет. Тем более я их хорошо знаю. Другое дело, что у нас полный комплект и в центре поля, и в нападении. Если бы полного комплекта не было, то с удовольствием бы ребят рассмотрели.

Но у нас даже не все попадают в заявку, потому что она ограничена. Со «Слованом» не играл наш основной нападающий, потому что у него травма, Маркиньос вообще не попал в заявку. Если бы были проблемы, то подумали бы, но куда нам? Бюджет же не резиновый.

  • У Дзюбы и Оздоева летом истекли контракты с «Зенитом».
  • Оба футболиста находятся в статусе свободных агентов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ференцварош Дзюба Артем Оздоев Магомед Черчесов Станислав
Комментарии (5)
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Enter2006
1659016254
"полевой командир" отмахался от своего любимого "полевого солдата", вот и вся "любовь" на деле. Ничего личного - просто бизнес.
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LOKOfanatik19
1659017761
Со «Слованом» не играл наш основной нападающий, потому что у него травма... да ну н?х... я думал с травмами играют все
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житель СПб
1659020409
Совершенно нормальное, адекватное интервью.
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zigbert
1659035974
Открестился весьма тактично.
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