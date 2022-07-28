Адвокат: «В нашей стране у расписки Федуна для Газизова нет никаких шансов»

Известный адвокат Сергей Жорин высказался о расписке владельца «Спартака» Леонида Федуна для бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова.
Сегодня стало известно, что Верховный суд Башкирии не удовлетворил иск менеджера к московскому клубу.
«Данная расписка не является договором, в том числе и потому что там отсутствуют условия, это некий понятийный документ.
Возможно, в других странах он бы мог иметь силу, чтобы доказать предмет договоренности. Может быть, с помощью свидетелей можно было бы установить, о чем именно они договаривались. В нашей стране у этой расписки не было никаких шансов», — сказал Жорин.
- Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
- В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».
- Функционер собирается оспаривать вердикт суда.
Источник: «РБ Спорт»