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  • Адвокат: «В нашей стране у расписки Федуна для Газизова нет никаких шансов»

Адвокат: «В нашей стране у расписки Федуна для Газизова нет никаких шансов»

28 июля 2022, 13:57
10

Известный адвокат Сергей Жорин высказался о расписке владельца «Спартака» Леонида Федуна для бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова.

Сегодня стало известно, что Верховный суд Башкирии не удовлетворил иск менеджера к московскому клубу.

«Данная расписка не является договором, в том числе и потому что там отсутствуют условия, это некий понятийный документ.

Возможно, в других странах он бы мог иметь силу, чтобы доказать предмет договоренности. Может быть, с помощью свидетелей можно было бы установить, о чем именно они договаривались. В нашей стране у этой расписки не было никаких шансов», — сказал Жорин.

  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».
  • Функционер собирается оспаривать вердикт суда.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид Газизов Шамиль
Комментарии (10)
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R_a_i_n
1659007181
я думаю это в абсолютно любой стране так
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acor94
1659007444
Зачем тогда нужны расписки, если они не имеют ценности?
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Plyash
1659013728
Если "адвокат" Жорин называет эту "беллетристику" распиской,то никакой он не адвокат,а просто неуч с купленным дипломом.
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derrik2000
1659016271
Ну, простая письменная форма, насколько я помню, применяется там, где ЭТО не запрещено. ЭТО - простая письменная форма. Намерение и желание в совершении Федуном каких-то определённых действий в пользу Газизова в ней, по крайней мере, усматривается. Почему ВС Башкирии полно и всесторонне не изучил материалы дела - материалы нужно почитать. Возможно, посчитал, что нижестоящий суд всё полно и всесторонне изучил. Но это всё из области предположений.
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nemolod
1659020394
Еще в советские времена в техникуме нам,молодым еще тогда,говорили,что расписка без заверения нотариуса имеет ценность туалетной бумаги!
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