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    Адвокат: «В нашей стране у расписки Федуна для Газизова нет никаких шансов»

    Известный адвокат Сергей Жорин высказался о расписке владельца «Спартака» Леонида Федуна для бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова.

    Сегодня стало известно, что Верховный суд Башкирии не удовлетворил иск менеджера к московскому клубу.

    «Данная расписка не является договором, в том числе и потому что там отсутствуют условия, это некий понятийный документ.

    Возможно, в других странах он бы мог иметь силу, чтобы доказать предмет договоренности. Может быть, с помощью свидетелей можно было бы установить, о чем именно они договаривались. В нашей стране у этой расписки не было никаких шансов», — сказал Жорин.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».
    • Функционер собирается оспаривать вердикт суда.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:57
    Комментарии8
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      Рейтинг: +13292

      playsh 14 минут назад

      Если "адвокат" Жорин называет эту "беллетристику" распиской,то никакой он не адвокат,а просто неуч с купленным дипломом.

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      Рейтинг: +24197

      JTherry > playsh 5 минут назад

      "распиской" эту бумажонку про "лимон и опцион 10%" называет Газик, а Жорин ее называет "некий понятийный документ"...)

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      Рейтинг: +564

      чаппай 1 час назад

      В развитых странах люди не пишут расписки "от балды", там другое отношение к слову "ответственность", поэтому либо с юристом, либо ни как. Конечно, если речь идёт о серьезных вещах

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      Рейтинг: +141

      Аден 1 час назад

      это какая то х-ня, а не расписка.

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      Рейтинг: +3025

      acor94 1 час назад

      Зачем тогда нужны расписки, если они не имеют ценности?

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      Рейтинг: +24197

      JTherry > acor94 1 час назад

      точнее надо писать - именно таким образом составленные "расписки", которые никакой силы не имеют... кстати, сам Федун говорил, что не писал никаких расписок...
      https://bombardir.ru/news/662896-opublikovana-raspiska-feduna-kotoruyu-gazizov-ispolzuet-v-sudebnom-processe-s-vladelcem-spartaka

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      Рейтинг: +13292

      playsh > acor94 12 минут назад

      Это не расписка,это бред пьяного Газиза.

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      Рейтинг: +8967

      R_a_i_n 2 часа назад

      я думаю это в абсолютно любой стране так

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