Опубликована расписка Федуна, которую Газизов использует в судебном процессе с владельцем «Спартака»

На таких "произвольных" расписках должны быть указаны номера документов,удостоверяющих личности обоих подписантов,дата подписания.Это отсутствует.Почерк должен быть того подписанта,кому эта сумма должна быть выплачена.Почерк должен принадлежать Газику.Вот как-то так.
P.S.- Но вообще-то я сомневаюсь,что на такую сумасшедшую сумму можно оформить довереннось,не заверенную нотариально.
Baza показала расписку, написанную владельцем «Спартака» Леонидом Федуном для бывшего гендиректора клуба Шамиля Газизова.
Менеджер получил эту расписку при приеме на работу в «Спартак».
Ему были обещаны специальный бонус в размере 1 миллиона евро за участие в еврокубках и 10 процентов акций клуба в течение трeх лет.
Сейчас расписка используется в судебном процессе между сторонами.
- Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
- В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».