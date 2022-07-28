Опубликована расписка Федуна, которую Газизов использует в судебном процессе с владельцем «Спартака»

Baza показала расписку, написанную владельцем «Спартака» Леонидом Федуном для бывшего гендиректора клуба Шамиля Газизова.

Менеджер получил эту расписку при приеме на работу в «Спартак».

Ему были обещаны специальный бонус в размере 1 миллиона евро за участие в еврокубках и 10 процентов акций клуба в течение трeх лет.

Сейчас расписка используется в судебном процессе между сторонами.