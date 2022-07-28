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    Опубликована расписка Федуна, которую Газизов использует в судебном процессе с владельцем «Спартака»

    Baza показала расписку, написанную владельцем «Спартака» Леонидом Федуном для бывшего гендиректора клуба Шамиля Газизова.

    Менеджер получил эту расписку при приеме на работу в «Спартак».

    Ему были обещаны специальный бонус в размере 1 миллиона евро за участие в еврокубках и 10 процентов акций клуба в течение трeх лет.

    Сейчас расписка используется в судебном процессе между сторонами.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

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    Источник: Baza

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    Сегодня, 11:11
    Комментарии18
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      Рейтинг: +13287

      playsh 6 минут назад

      На таких "произвольных" расписках должны быть указаны номера документов,удостоверяющих личности обоих подписантов,дата подписания.Это отсутствует.Почерк должен быть того подписанта,кому эта сумма должна быть выплачена.Почерк должен принадлежать Газику.Вот как-то так.
      P.S.- Но вообще-то я сомневаюсь,что на такую сумасшедшую сумму можно оформить довереннось,не заверенную нотариально.

      1
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      Рейтинг: +1239

      alefreddy 58 минут назад

      корявая бумажка на колене написанная

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      Рейтинг: +24190

      JTherry 1 час назад

      понятно, почему Башкирский суд не удовлетворил иск Газика к Спартаку... и в расписке (с непонятными подписями) указано "в течение 3-х лет стороны согласились подготовить опцион"... скорее всего, "опцион" подготовлен не был, поскольку Газик был уволен через 5 месяцев ничегонеделания в клубе...

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      Рейтинг: +18438

      Persona_non_Grata > JTherry 52 минуты назад

      Я прочел как " за участие в евро кубках в течении трех лет ". Но вот насколько действительна такая писулька ???...

      1
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      Рейтинг: +24190

      JTherry > Persona_non_Grata 41 минуту назад

      там после слов "...за участие в еврокубках." поставлена точка, поэтому я все правильно написал...) настолько действительна, насколько Газика изо всех судов выкидывают ни с чем, даже из Верховного Башкирского...

      2
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      Рейтинг: +18438

      Persona_non_Grata > JTherry 13 минут назад

      Потому что это даже не расписка, а именно писулька( даже расписка должна составляться по правилам и по форме ). Да точка есть и твоя трактовка верна, согласен ...

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      Рейтинг: +7374

      серега кашин 1 час назад

      Газизов на эту писюльку ещё и повелся

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      Рейтинг: +7374

      серега кашин 1 час назад

      Сразу видно что лажа эта расписка

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      Рейтинг: +529

      Zenit40k 1 час назад

      Стыдно за Спартак

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      Рейтинг: +8962

      R_a_i_n 2 часа назад

      Не зря Федуна двигают с поста.

      2
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      Рейтинг: +684

      SpartakMoskwa > R_a_i_n 1 час назад

      Так разбрасываться акциями компании может только идиот, только поздновато они это поняли

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      Рейтинг: +19487

      derrik2000 > SpartakMoskwa 1 час назад

      Федун не идиот.
      Федун - ВРАГ.
      Хохляцкий бандюк из 90-х решил как может поднас.р.ать самому популярному клубу СССР, а. точнее, его болельщикам.
      Ну, чем мог, тем помогал хохляндии.

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      Рейтинг: +18438

      Persona_non_Grata > derrik2000 50 минут назад

      Сильно !!! ))) Ты перешагнул на новый уровень в ******, поздравляю !!!

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      Рейтинг: +13287

      playsh > SpartakMoskwa 3 минуты назад

      Федун знал,что это Филькина грамота,только и всего.

      0
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      Рейтинг: +13287

      playsh > Persona_non_Grata 1 минуту назад

      ...мне кажется,что ещё поглубже..Но всё равно хорошо.

      0
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      Рейтинг: +684

      SpartakMoskwa 2 часа назад

      10% акций клуба??? Федун ты под чем бы когда писал расписку?? Если конечно вообще писал))

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      Рейтинг: +11197

      Алексей З > SpartakMoskwa 6 минут назад

      Спец, а ты уверен что это он писал ?
      Судья никак не разберутся, а тут каждый второй юрист, пробу ставить не куда.

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      Рейтинг: +13287

      playsh > SpartakMoskwa 5 минут назад

      Писал не он.См.выше.

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