Марадишвили предположил, как отстранение от еврокубков повлияет на уровень российского футбола

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили не считает критическими для футбола в России санкции со стороны ФИФА и УЕФА.

– Отстранение российских команд от международных матчей сильно ударит по уровню нашего футбола?

– У нас очень много перспективных ребят с российским паспортом. Жаль, что не будет международных игр. Хотя сейчас много российских футболистов играет за границей.

Думаю, что колоссально это не должно ударить по уровню футбола. Да, многие легионеры уехали из России, но не все.