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    Марадишвили предположил, как отстранение от еврокубков повлияет на уровень российского футбола

    Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили не считает критическими для футбола в России санкции со стороны ФИФА и УЕФА.

    – Отстранение российских команд от международных матчей сильно ударит по уровню нашего футбола?

    – У нас очень много перспективных ребят с российским паспортом. Жаль, что не будет международных игр. Хотя сейчас много российских футболистов играет за границей.

    Думаю, что колоссально это не должно ударить по уровню футбола. Да, многие легионеры уехали из России, но не все.

    • Дисквалификация действует до конца сезона-2022/23.
    • 2 недели назад CAS отклонил апелляции клубов РПЛ на отстранение.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:49
    Комментарии4
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      Рейтинг: +11197

      Алексей З 29 минут назад

      Бред.
      Наших много за границей ? Надо пересмотреть, забивая гол , головой не ударялся.

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      Рейтинг: +3025

      acor94 > Алексей З 21 минуту назад

      Наверно телевизор много смотрит)) там и не такое скажут

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      Рейтинг: +5810

      Давид59 58 минут назад

      Да, будет тяжело, но не очень, да многие уехали, но не все, да уровень упадёт, но не сильно. Не интересно. Информации ноль.

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      Рейтинг: +163

      rac531 1 час назад

      А кто это, судя по фамилии, грузинчик?)

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