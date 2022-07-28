«Он изменился». Марадишвили верит, что Игнатьев заиграет в «Локомотиве»

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили рассказал о своем отношении к решению клуба подписать контракт с форвардом Иваном Игнатьевым.
– Последний трансфер «Локомотива» на вход – Иван Игнатьев, у которого неоднозначная репутация. Как он ведет себя в команде?
– Я знаю его по молодежной сборной. Он ведет себя как профессионал своего дела. То, о чем говорили, было давно.
Сейчас он изменился, о чем и сам неоднократно говорил. Время покажет.
– Думаешь, Игнатьев поможет «Локомотиву» бороться за высокие места?
– Конечно! Каждый игрок, который приходит в «Локо», поможет клубу. Игнатьев – хороший футболист, он неоднократно это доказывал.
Да, был период спада... Но сейчас он работает, занимается. И в ближайшее время, как мне кажется, покажет, что его зря списывали со счетов.
– Игнатьев не звал команду в бар после подписания контракта?
– Нет, не проставлялся. От него был только тортик команде на ужин. И все.
- Игнатьев перешел в «Локо» на правах свободного агента.
- Стороны заключили контракт по схеме «1+2».
- Клуб предусмотрел в соглашении «жесточайшую систему штрафов».