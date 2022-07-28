«Он изменился». Марадишвили верит, что Игнатьев заиграет в «Локомотиве»

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили рассказал о своем отношении к решению клуба подписать контракт с форвардом Иваном Игнатьевым.

– Последний трансфер «Локомотива» на вход – Иван Игнатьев, у которого неоднозначная репутация. Как он ведет себя в команде?

– Я знаю его по молодежной сборной. Он ведет себя как профессионал своего дела. То, о чем говорили, было давно.

Сейчас он изменился, о чем и сам неоднократно говорил. Время покажет.

– Думаешь, Игнатьев поможет «Локомотиву» бороться за высокие места?

– Конечно! Каждый игрок, который приходит в «Локо», поможет клубу. Игнатьев – хороший футболист, он неоднократно это доказывал.

Да, был период спада... Но сейчас он работает, занимается. И в ближайшее время, как мне кажется, покажет, что его зря списывали со счетов.

– Игнатьев не звал команду в бар после подписания контракта?

– Нет, не проставлялся. От него был только тортик команде на ужин. И все.