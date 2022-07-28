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    «Он изменился». Марадишвили верит, что Игнатьев заиграет в «Локомотиве»

    Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили рассказал о своем отношении к решению клуба подписать контракт с форвардом Иваном Игнатьевым.

    – Последний трансфер «Локомотива» на вход – Иван Игнатьев, у которого неоднозначная репутация. Как он ведет себя в команде?

    – Я знаю его по молодежной сборной. Он ведет себя как профессионал своего дела. То, о чем говорили, было давно.

    Сейчас он изменился, о чем и сам неоднократно говорил. Время покажет.

    – Думаешь, Игнатьев поможет «Локомотиву» бороться за высокие места?

    – Конечно! Каждый игрок, который приходит в «Локо», поможет клубу. Игнатьев – хороший футболист, он неоднократно это доказывал.

    Да, был период спада... Но сейчас он работает, занимается. И в ближайшее время, как мне кажется, покажет, что его зря списывали со счетов.

    – Игнатьев не звал команду в бар после подписания контракта?

    – Нет, не проставлялся. От него был только тортик команде на ужин. И все.

    • Игнатьев перешел в «Локо» на правах свободного агента.
    • Стороны заключили контракт по схеме «1+2».
    • Клуб предусмотрел в соглашении «жесточайшую систему штрафов».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:47
    Комментарии3
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      Рейтинг: +92

      НикКин 8 минут назад

      Люди не меняются

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      Рейтинг: +1850

      Vitaga 13 минут назад

      можно поменяться в кризисной ситуации - когда жизнь сама заставит. судя по этому мажору - никаких перемен не будет. свой талант и надежды он зарыл еще в Рубине

      0
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      Рейтинг: +11189

      Алексей З 33 минуты назад

      Забил гол -красавец и сразу интервью, оценивает своих коллег, куда пошёл бы ,куда нет...
      Успокойтесь. Раз в сто лет и палка стреляет.
      Константина выпустили на 83 (!!!)минуте, так что ему самому надо доверие клуба заслужить, а не оценивать других.

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