Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Он изменился». Марадишвили верит, что Игнатьев заиграет в «Локомотиве»

«Он изменился». Марадишвили верит, что Игнатьев заиграет в «Локомотиве»

28 июля 2022, 09:47
4

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили рассказал о своем отношении к решению клуба подписать контракт с форвардом Иваном Игнатьевым.

– Последний трансфер «Локомотива» на вход – Иван Игнатьев, у которого неоднозначная репутация. Как он ведет себя в команде?

– Я знаю его по молодежной сборной. Он ведет себя как профессионал своего дела. То, о чем говорили, было давно.

Сейчас он изменился, о чем и сам неоднократно говорил. Время покажет.

– Думаешь, Игнатьев поможет «Локомотиву» бороться за высокие места?

– Конечно! Каждый игрок, который приходит в «Локо», поможет клубу. Игнатьев – хороший футболист, он неоднократно это доказывал.

Да, был период спада... Но сейчас он работает, занимается. И в ближайшее время, как мне кажется, покажет, что его зря списывали со счетов.

– Игнатьев не звал команду в бар после подписания контракта?

– Нет, не проставлялся. От него был только тортик команде на ужин. И все.

  • Игнатьев перешел в «Локо» на правах свободного агента.
  • Стороны заключили контракт по схеме «1+2».
  • Клуб предусмотрел в соглашении «жесточайшую систему штрафов».

Еще по теме:
«Акрон» вернул футболиста, от которого избавился три недели назад 1
«Акрон» избавился от экс-игрока ЦСКА 1
«Акрон» летом избавится от двух экс-игроков «Локомотива» 2
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Игнатьев Иван Марадишвили Константин
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Vitaga
1658995313
можно поменяться в кризисной ситуации - когда жизнь сама заставит. судя по этому мажору - никаких перемен не будет. свой талант и надежды он зарыл еще в Рубине
Ответить
НикКин
1658995592
Люди не меняются
Ответить
Беспонтий
1658997743
когда через себя ты забиваешь раз в жизни может да не важно пиз.еть о чём угодно можно отчётливо и горделиво и отважно
Ответить
Главные новости
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
10:48
Талалаев предложил радикальное изменение в регламенте РПЛ
10:22
2
Раскрыта сумма, за которую «Монако» может продать Головина «Зениту»
10:06
4
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
09:41
3
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет»
09:16
4
Агенты Родригеса прокомментировали возможный переход игрока в ЦСКА
09:02
2
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба
08:49
3
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России
08:43
2
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом
08:15
2
Победы «Спартака» и «Зенита», второй новичок ЦСКА, «Динамо» хочет вернуть из Европы российского игрока и другие новости
02:00
Все новости
Все новости
Агент Мусаева высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА
09:56
ФотоКлуб из Беларуси подписал игрока из РПЛ
09:28
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба
08:49
3
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России
08:43
2
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом
08:15
2
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
01:42
2
Семак ответил на вопрос об уходе Мостового из «Зенита» и покупке Головина
01:30
3
Бубнов – об удалении Дивеева: «Зачем за половой орган хватаешь? Хорошо, по роже не дал!»
01:16
9
В «Роме» прояснили ситуацию со срывом трансфера зенитовца Энрике
01:00
4
«Фламенго» отклонил «смешное» предложение «Краснодара» по Карраскалю
00:48
2
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо»
00:36
2
«Краснодар» едва не перехватил таланта у ЦСКА – мама футболиста настояла на переезде в Москву
Вчера, 23:58
2
Семак назвал причину безголевой серии форварда, купленного за 15 миллионов
Вчера, 23:34
9
Шварц попросил «Динамо» подписать футболиста, не игравшего год из-за разрыва крестов
Вчера, 23:29
2
Аззи сделал заявление о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:39
1
«Краснодар» близок к покупке экс-партнера Роналду
Вчера, 22:10
1
Трансфер ЦСКА оказался на грани срыва
Вчера, 21:52
6
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака»
Вчера, 21:30
7
ЦСКА объявил имя второго летнего новичка
Вчера, 21:07
3
Радимов сказал, какого игрока не хватило «Спартаку» для победы над «Оренбургом»
Вчера, 20:39
1
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
Вчера, 20:20
13
Семак ответил на вопрос о сроках восстановления Вендела и Педро
Вчера, 20:06
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
Вчера, 19:19
9
Бородюк ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
Вчера, 19:07
1
Вердикт Радимова по скандальному пенальти «Зенита»
Вчера, 18:58
32
«Краснодар» может заплатить 15 миллионов за экс-игрока ЦСКА и «Динамо»
Вчера, 18:51
1
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
Вчера, 18:32
1
Президент «Фламенго» публично радовался продаже Платы в «Динамо»: «Больше не нужно искать его по ночному Рио»
Вчера, 17:50
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+