«Жесточайшие штрафы». Стали известны подробности контракта Игнатьева с «Локомотивом»

стоп кран не рвать
титан к себе в купе не урывать
между вагонами не ссать
и проводницу..не....ть
и не курить
иначе тамбур для курящих
откроется опять
для подающих или настоящих
здесь РЖД
е.ёна мать
«Локомотив» в контракте с форвардом Иваном Игнатьевым предусмотрел систему штрафов.
«Игнатьев должен жить на базе, не должен кутить. Строгая дисциплина и жесточайшая система штрафов. Если его обнаружат с пивом или в ночном клубе, сразу минус оклад», – сообщил источник.
- Игнатьев перешел в «Локо» на правах свободного агента.
- Стороны заключили контракт по схеме «1+2».
- Форвард взял себе 9-й номер.