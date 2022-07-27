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    «Жесточайшие штрафы». Стали известны подробности контракта Игнатьева с «Локомотивом»

    «Локомотив» в контракте с форвардом Иваном Игнатьевым предусмотрел систему штрафов.

    «Игнатьев должен жить на базе, не должен кутить. Строгая дисциплина и жесточайшая система штрафов. Если его обнаружат с пивом или в ночном клубе, сразу минус оклад», – сообщил источник.

    • Игнатьев перешел в «Локо» на правах свободного агента.
    • Стороны заключили контракт по схеме «1+2».
    • Форвард взял себе 9-й номер.

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    Источник: ютуб-канал Павла Городницкого

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    Сегодня, 14:31
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4501

      Беспонтий 25 минут назад

      стоп кран не рвать
      титан к себе в купе не урывать
      между вагонами не ссать
      и проводницу..не....ть

      и не курить
      иначе тамбур для курящих
      откроется опять
      для подающих или настоящих

      здесь РЖД
      е.ёна мать

      2
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      Рейтинг: +676

      SpartakMoskwa > Беспонтий 22 минуты назад

      Вроде среда, а ты уже в гавно

      0
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      Рейтинг: +4501

      Беспонтий > SpartakMoskwa 4 минуты назад

      пантограф пониже

      1
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