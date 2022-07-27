«Жесточайшие штрафы». Стали известны подробности контракта Игнатьева с «Локомотивом»

«Локомотив» в контракте с форвардом Иваном Игнатьевым предусмотрел систему штрафов.

«Игнатьев должен жить на базе, не должен кутить. Строгая дисциплина и жесточайшая система штрафов. Если его обнаружат с пивом или в ночном клубе, сразу минус оклад», – сообщил источник.