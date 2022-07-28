Марадишвили рассказал, в каком европейском чемпионате хочет поиграть

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили порассуждал о перспективах попробовать свои силы в Европе.

– Ты все еще хочешь попробовать свои силы в Европе?

– Конечно! Но сейчас для меня важно закрепиться в стартовом составе «Локомотива». Я хочу чаще помогать команде, проводить больше времени на поле.

– Думаешь, сейчас игроку из России реально попасть в европейскую лигу?

– Если ты очень хороший футболист, для тебя все двери открыты. Я хотел бы попасть в Англию. Там каждая игра, как в Лиге чемпионов.

– А были предложения? Может, кто-то проявлял интерес?

– Не слышал. Может, к отцу обращались. Но лично ко мне – нет.