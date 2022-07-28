Марадишвили рассказал, в каком европейском чемпионате хочет поиграть

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили порассуждал о перспективах попробовать свои силы в Европе.
– Ты все еще хочешь попробовать свои силы в Европе?
– Конечно! Но сейчас для меня важно закрепиться в стартовом составе «Локомотива». Я хочу чаще помогать команде, проводить больше времени на поле.
– Думаешь, сейчас игроку из России реально попасть в европейскую лигу?
– Если ты очень хороший футболист, для тебя все двери открыты. Я хотел бы попасть в Англию. Там каждая игра, как в Лиге чемпионов.
– А были предложения? Может, кто-то проявлял интерес?
– Не слышал. Может, к отцу обращались. Но лично ко мне – нет.
- 22-летний Марадишвили – воспитанник ЦСКА.
- В прошлом году «Локо» купил его за 7 миллионов евро.
- С тех пор хавбек провел 29 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.
Источник: «Спорт-Экспресс»