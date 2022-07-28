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    Марадишвили рассказал, в каком европейском чемпионате хочет поиграть

    Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили порассуждал о перспективах попробовать свои силы в Европе.

    – Ты все еще хочешь попробовать свои силы в Европе?

    – Конечно! Но сейчас для меня важно закрепиться в стартовом составе «Локомотива». Я хочу чаще помогать команде, проводить больше времени на поле.

    – Думаешь, сейчас игроку из России реально попасть в европейскую лигу?

    – Если ты очень хороший футболист, для тебя все двери открыты. Я хотел бы попасть в Англию. Там каждая игра, как в Лиге чемпионов.

    – А были предложения? Может, кто-то проявлял интерес?

    – Не слышал. Может, к отцу обращались. Но лично ко мне – нет.

    • 22-летний Марадишвили – воспитанник ЦСКА.
    • В прошлом году «Локо» купил его за 7 миллионов евро.
    • С тех пор хавбек провел 29 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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