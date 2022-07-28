Кокорин может перейти в «Истанбул», Лунев написал открытое письмо Миллеру из-за долга «Зенита» и другие новости дня

Четыре клуба хотят подписать 37-летнего Роналду.

Лига чемпионов. «Ференцварош» Черчесова разгромил «Слован» в гостях и вышел в 3-й раунд, где сыграет с «Карабахом».

Бека-Бека был замечен на борту рейса Москва – Стамбул. Он переходит в «Ниццу» за 12+2 миллионов евро.

Кокорин объяснил, почему «Фиорентина» не взяла его на сборы. Стало известно, какой клуб готов его подписать.

Опорник Мендес прошел медосмотр для ЦСКА.

Стало известно, кто вернул Мозеса в «Спартак» после отпуска. Его жена настаивает на отъезде из России.

«Барселоне» могут не разрешить заявить Левандовского и Рафинью.

Лунев написал открытое письмо Миллеру из-за долга «Зенита»: «Это неуважение ко мне».

Уткин отказался от возможности поговорить с Федотовым. Ранее он говорил, что репутацию тренера не отмыть.

Лучший бомбардир РПЛ Сычевой анонсировал смену фамилии.