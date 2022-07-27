Четыре клуба хотят подписать 37-летнего Роналду

Четыре клуба заинтересованы в приобретении нападающего «МЮ» Криштиану Роналду.

По информации AS, на 37-летнего португальца претендуют «Атлетико», «Бавария», «Челси» и «Наполи».

Главным претендентом на Роналду является «Атлетико». Сам футболист готов пойти на снижение зарплаты, чтобы перейти в мадридский клуб.

В «Наполи» считают, что португалец может стать легендой клуба уровня Диего Марадоны.