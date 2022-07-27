Четыре клуба хотят подписать 37-летнего Роналду

Четыре клуба заинтересованы в приобретении нападающего «МЮ» Криштиану Роналду.
По информации AS, на 37-летнего португальца претендуют «Атлетико», «Бавария», «Челси» и «Наполи».
Главным претендентом на Роналду является «Атлетико». Сам футболист готов пойти на снижение зарплаты, чтобы перейти в мадридский клуб.
В «Наполи» считают, что португалец может стать легендой клуба уровня Диего Марадоны.
- Девушка Роналду подписалась на жену Симеоне в соцсетях.
- Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
- Форвард не поехал с «Юнайтед» в предсезонный тур. Официальная причина – личные обстоятельства.
Источник: AS