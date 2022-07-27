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    Четыре клуба хотят подписать 37-летнего Роналду

    Четыре клуба заинтересованы в приобретении нападающего «МЮ» Криштиану Роналду.

    По информации AS, на 37-летнего португальца претендуют «Атлетико», «Бавария», «Челси» и «Наполи».

    Главным претендентом на Роналду является «Атлетико». Сам футболист готов пойти на снижение зарплаты, чтобы перейти в мадридский клуб.

    В «Наполи» считают, что португалец может стать легендой клуба уровня Диего Марадоны.

    • Девушка Роналду подписалась на жену Симеоне в соцсетях.
    • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
    • Форвард не поехал с «Юнайтед» в предсезонный тур. Официальная причина – личные обстоятельства.

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    Источник: AS

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    27.07.2022 23:18
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