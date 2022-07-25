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    Девушка Роналду подписалась на жену Симеоне в соцсетях

    Джорджина Родригес, девушка нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, стала подписчицей Карлы Перейры.

    Это супруга главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

    Сообщалось, что 37-летний футболист согласен перейти в мадридский клуб.

    • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
    • Форвард не поехал с «Юнайтед» в предсезонный тур.
    • Официальная причина его отсутствия – личные обстоятельства.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 21:26
    Комментарии5
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      Рейтинг: +625

      Lipatoff 32 минуты назад

      Роналду ради своих амбиций идёт в клуб, который на весь стадион сам же тролил болел и показывал пять, приёмчик надеюсь будет достойный

      0
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      Рейтинг: +14980

      NewLife 32 минуты назад

      Я думал, каких знаний мне в жизни не хватает, спасибо Бомбардиру, теперь эти важные знания мои.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +409

      Rainmaker 37 минут назад

      Ну и нахрена это здесь?

      0
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      Рейтинг: +7791

      vladik12 > Rainmaker 22 минуты назад

      2+2 сложить не получается?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16669

      житель СПб 51 минуту назад

      Хороша "девушка"!

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