Девушка Роналду подписалась на жену Симеоне в соцсетях

Роналду ради своих амбиций идёт в клуб, который на весь стадион сам же тролил болел и показывал пять, приёмчик надеюсь будет достойный
Джорджина Родригес, девушка нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, стала подписчицей Карлы Перейры.
Это супруга главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.
Сообщалось, что 37-летний футболист согласен перейти в мадридский клуб.
- Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
- Форвард не поехал с «Юнайтед» в предсезонный тур.
- Официальная причина его отсутствия – личные обстоятельства.