Опорник Мендес прошел медосмотр для ЦСКА

Ну 22-летний игрок уже звучит как-то пореалистичнее, а то каких-то старпёров сватают в ЦСКА, ну ведь Гинер же никогда не берёт старых игроков, исключения: только свободные агенты, которые готовы за еду работать.
Полузащитник чилийского «Унион Эспаньолы» Фелипе Мендес уже в Москве. Он успешно прошел медосмотр для ЦСКА.
Мендес накануне провел тренировку с новыми партнерами, но официально о трансфере ЦСКА еще не объявил.
- 22-летний Мендес выкупит себя у «Эспаньола» за 2,5 миллиона евро, а москвичи компенсируют ему затраты.
- Виктор провел 15 матчей в минувшем сезоне, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.
- В декабре 2021 года хавбек дебютировал за сборную Чили.