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    Опорник Мендес прошел медосмотр для ЦСКА

    Полузащитник чилийского «Унион Эспаньолы» Фелипе Мендес уже в Москве. Он успешно прошел медосмотр для ЦСКА.

    Мендес накануне провел тренировку с новыми партнерами, но официально о трансфере ЦСКА еще не объявил.

    • 22-летний Мендес выкупит себя у «Эспаньола» за 2,5 миллиона евро, а москвичи компенсируют ему затраты.
    • Виктор провел 15 матчей в минувшем сезоне, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.
    • В декабре 2021 года хавбек дебютировал за сборную Чили.

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    Источник: ADN

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    Сегодня, 15:21
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4269

      Snek 2 часа назад

      Ну 22-летний игрок уже звучит как-то пореалистичнее, а то каких-то старпёров сватают в ЦСКА, ну ведь Гинер же никогда не берёт старых игроков, исключения: только свободные агенты, которые готовы за еду работать.

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      Рейтинг: +2736

      Nerlinger > Snek 2 часа назад

      а как же быстроногий Абелардо ...

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