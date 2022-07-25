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    Мендес провел первую тренировку с ЦСКА. Медосмотр – завтра (Иван Карпов)

    Опорник «Униан Эспаньола» Виктор Мендес близок к переходу в ЦСКА.

    «Мендес уже во всю гуляет по Москве, а сегодня тренировался с ЦСКА. Окончательные медицинские тесты пройдут завтра и по их результатам будет принято решение», – сообщает журналист Иван Карпов в телеграме.

    • 22-летний Мендес выкупит себя у «Эспаньола» за 2,5 миллиона евро, а москвичи компенсируют ему затраты.
    • Виктор провел 15 матчей в минувшем сезоне, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.
    • В декабре 2021 года хавбек дебютировал за сборную Чили.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 17:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14

      SergioOr 36 минут назад

      Укрепление подтягивается!

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