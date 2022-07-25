Мендес провел первую тренировку с ЦСКА. Медосмотр – завтра (Иван Карпов)

Опорник «Униан Эспаньола» Виктор Мендес близок к переходу в ЦСКА.
«Мендес уже во всю гуляет по Москве, а сегодня тренировался с ЦСКА. Окончательные медицинские тесты пройдут завтра и по их результатам будет принято решение», – сообщает журналист Иван Карпов в телеграме.
- 22-летний Мендес выкупит себя у «Эспаньола» за 2,5 миллиона евро, а москвичи компенсируют ему затраты.
- Виктор провел 15 матчей в минувшем сезоне, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.
- В декабре 2021 года хавбек дебютировал за сборную Чили.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова