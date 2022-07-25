Мендес провел первую тренировку с ЦСКА. Медосмотр – завтра (Иван Карпов)

Опорник «Униан Эспаньола» Виктор Мендес близок к переходу в ЦСКА.

«Мендес уже во всю гуляет по Москве, а сегодня тренировался с ЦСКА. Окончательные медицинские тесты пройдут завтра и по их результатам будет принято решение», – сообщает журналист Иван Карпов в телеграме.