Жена Мозеса настаивает на отъезде из России

Интересно, а чего всякие три-два-расы, наподобие гомосексуального бармалеюшки, да их подстилок типа краснодара 123, рас531 и африканской чумы - этот вообще - шлендра заднеприводная, - чего вас всех, 3,14дарки так беспокоят новости про Спартак???
спать не можете, друг друга не можете ублажать без выпердёжа в адрес этого достойного уважения и почитания клуба )))
Игрок «Спартака» Виктор Мозес вскоре может покинуть клуб. На отъезде из России настаивает его жена.
Мозеса предлагают другим клубам. Уже был диалог с «Интером», с «Торино». Вероятен и трансфер в Англию.