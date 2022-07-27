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    Жена Мозеса настаивает на отъезде из России

    Игрок «Спартака» Виктор Мозес вскоре может покинуть клуб. На отъезде из России настаивает его жена.

    Мозеса предлагают другим клубам. Уже был диалог с «Интером», с «Торино». Вероятен и трансфер в Англию.

    • Нигериец с опозданием вернулся в «Спартак» из отпуска.
    • «Спартак» купил Мозеса у «Челси» год назад за 5 миллионов евро.
    • Мозес забил в первых 2 турах РПЛ.

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    Источник: ютуб-канал Nobel

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    Сегодня, 11:19
    Комментарии32
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      Рейтинг: +66

      Бомжи - гомосеки 20 минут назад

      Интересно, а чего всякие три-два-расы, наподобие гомосексуального бармалеюшки, да их подстилок типа краснодара 123, рас531 и африканской чумы - этот вообще - шлендра заднеприводная, - чего вас всех, 3,14дарки так беспокоят новости про Спартак???
      спать не можете, друг друга не можете ублажать без выпердёжа в адрес этого достойного уважения и почитания клуба )))

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      Рейтинг: +10

      Ahmad11034 2 часа назад

      Зачем этот чемпионат,раз вас не пускают не на чем мира не в Ле не в лч..пипец ***

      0
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      Рейтинг: +10

      Ahmad11034 2 часа назад

      Он сильнее любого русского футболиста,любого!!!!!

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      Рейтинг: +157

      rac531 2 часа назад

      Федун ушел, Мозес уехал, ...)
      Что дальше козлиное племя шелкоперов?)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2446

      Krasnodar 123 2 часа назад

      Нельзя этого допустить!!! Как спартак останется без такого талантливого актера!?! Это будет полный кирдык, но правда останется ДЕЛЬФИН. Его русалка вряд-ли недовольна.

      3
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      Рейтинг: +18390

      Persona_non_Grata > Krasnodar 123 2 часа назад

      Раз два три красная задница ГОРИ !!! )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11162

      Алексей З > Krasnodar 123 2 часа назад

      А в прошлом году пенальти липовый в Москве понравился ?
      У вас свой косяк дельфинов прикормлен.
      Смотрите на себя.
      Закон бумеранга никто не отменял.

      1
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      Рейтинг: +2446

      Krasnodar 123 > Persona_non_Grata 2 часа назад

      Красная задница спартака, они же все красные и не только задница. Пусть горит и не только задница.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +18390

      Persona_non_Grata > Krasnodar 123 2 часа назад

      Мы не красные, а красно-белые, а вот красную частичку нашего тела вы хорошо ощутили в прошедшие выходные !!! )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +231

      Африк@нская 4yмa cвинeй > Persona_non_Grata 2 часа назад

      Вы свой корнишон с судейским #ером не путайте

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18390

      Persona_non_Grata > Африк@нская 4yмa cвинeй 2 часа назад

      Слушай сюда, обезьянья инфекция - я с дебилами вроде тебя общаюсь только от скуки, сегодня не тот день, так что свали !!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +921

      партизан84 > Krasnodar 123 2 часа назад

      сами прекрасно видели какие нам пенальти назначали, какие голы отменяли и прочее. стоило против вас ошибку допустить и сразу бомбить начинаете. посмотрите как скоро коням достанется, если сами ход не сбавят.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +231

      Африк@нская 4yмa cвинeй > Persona_non_Grata 2 часа назад

      Рыло, и тут ты перепутал скуку с ущербностью

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +131

      БогажКареры > Persona_non_Grata 1 час назад

      на этой ветке особый пример твоей адекватности, в комментариях

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18390

      Persona_non_Grata > БогажКареры 1 час назад

      На этой ветке пример твоей адекватности - твоя АВА и НИК !!! Адекватные люди болеют ЗА кого-то, а не ПРОТИВ кого-то !!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2446

      Krasnodar 123 > Persona_non_Grata 1 час назад

      А в прошлом сезоне вы ничего черно-зеленого хорошо у себя ничего не ощутили два раза подряд?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18390

      Persona_non_Grata > Krasnodar 123 1 час назад

      История противостояний - 16 : 9 в пользу Спартака ( мячи 53 : 37 ) - Ощущай дальше )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2446

      Krasnodar 123 > Persona_non_Grata 1 час назад

      Сколько лет отроду Краснодару и спартаку??? Понял мысль?

      0
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      ...
      Рейтинг: +18390

      Persona_non_Grata > Krasnodar 123 45 минут назад

      Поэтому имей уважение к сопернику, тем более к старшим !!! - Спартак, как и Краснодар пишется с заглавной буквы !!! )) И если есть горечь от поражения и где-то ВОЗМОЖНО судья и был не прав, так в этом вины Спартака нет и если даже Мозес был чрезмерно артистичен, так этим грешат практически ВСЕ (((, но нарушение то было и игрок ваш был очень агрессивен !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11162

      Алексей З 2 часа назад


      Страна изгой , предложат больше денег может и уехать.
      Это не Газпром, просто так заваливать баблом никто не будет.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8947

      R_a_i_n > Алексей З 1 час назад

      Это где страна - изгой??)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18390

      Persona_non_Grata > R_a_i_n 1 час назад

      Иногда, то что рядом выглядит совсем не заметным ...(((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      яиссор 3 часа назад

      И что интересно, комментаторы сейчас будут ругать Мозеса, его жену, кого угодно - но только не плешивую моль, всё это устроившую. Чем вы думаете??? Какое у вас образование??? Кто вас таких воспитал????

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4499

      Беспонтий 3 часа назад

      как много жён
      в команде
      народной
      я бы
      хотя
      и безродный

      джебом прямо
      и хуком слева
      взял
      и послал
      к девственной плеве

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33

      яиссор > Беспонтий 3 часа назад

      Свою тоже пи.дишь? Только не говори, что она у тебя нормальная, нормальная бы за такого не вышла

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4499

      Беспонтий > яиссор 3 часа назад

      вам
      ущербный палиндром
      мои лишь пожелания
      заткнуться

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +824

      Untitled-1 3 часа назад

      А смысл его предлагать? Сейчас его бесплатно могут забрать.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1287

      moskowcity-petrv 3 часа назад

      Яб жену поменял, которая диктует

      1
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