«Барселоне» могут не разрешить заявить Левандовского и Рафинью

У «Барселоны» есть проблемы с зарплатной ведомостью. Из-за ее перегрузки Примера может запретить клубу регистрацию новых футболистов – Рафиньи и Роберта Левандовского, пишет Transfer News Live со ссылкой на испанского журналиста Альфредо Мартинеса.

«Барселона» пытается разгрузить ведомость путем продажи полузащитника Френки де Йонга или вратаря Марка-Андре тер Стегена.