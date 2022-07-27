«Барселоне» могут не разрешить заявить Левандовского и Рафинью

У «Барселоны» есть проблемы с зарплатной ведомостью. Из-за ее перегрузки Примера может запретить клубу регистрацию новых футболистов – Рафиньи и Роберта Левандовского, пишет Transfer News Live со ссылкой на испанского журналиста Альфредо Мартинеса.
«Барселона» пытается разгрузить ведомость путем продажи полузащитника Френки де Йонга или вратаря Марка-Андре тер Стегена.
- «Барселона» купила Левандовского у «Баварии» за 45 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.
- Рафинья куплен у «Лидса» за 58 миллионов.
Источник: твиттер Transfer News Live