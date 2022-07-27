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    «Барселоне» могут не разрешить заявить Левандовского и Рафинью

    У «Барселоны» есть проблемы с зарплатной ведомостью. Из-за ее перегрузки Примера может запретить клубу регистрацию новых футболистов – Рафиньи и Роберта Левандовского, пишет Transfer News Live со ссылкой на испанского журналиста Альфредо Мартинеса.

    «Барселона» пытается разгрузить ведомость путем продажи полузащитника Френки де Йонга или вратаря Марка-Андре тер Стегена.

    • «Барселона» купила Левандовского у «Баварии» за 45 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.
    • Рафинья куплен у «Лидса» за 58 миллионов.

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    Источник: твиттер Transfer News Live

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    Сегодня, 12:31
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1591

      Psih86 46 минут назад

      В настоящее время идти в Барсу может только идиот, который совсем думать разучился здраво...

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      Рейтинг: +7360

      серега кашин 1 час назад

      так что барса кого то из них отдаст почти даром

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      Рейтинг: +1197

      jek718875 1 час назад

      Френки жалко, а тер Шмегена давно пора

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