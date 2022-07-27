Лучший бомбардир РПЛ Сычевой анонсировал смену фамилии

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой подтвердил, что будет менять фамилию на Писарский – фамилию отчима.

«Да, есть такое. Неправда, что из-за схожести фамилии с Дмитрием Сычевым. Я давно уже хочу поменять фамилию на фамилию отчима. Из-за того, что он с малых лет воспитывал меня. Других причин нет. Если возможно, то сделаю это в ближайшее время», – сказал игрок.