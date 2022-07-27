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Лучший бомбардир РПЛ Сычевой анонсировал смену фамилии

27 июля 2022, 08:59
17

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой подтвердил, что будет менять фамилию на Писарский – фамилию отчима.

«Да, есть такое. Неправда, что из-за схожести фамилии с Дмитрием Сычевым. Я давно уже хочу поменять фамилию на фамилию отчима. Из-за того, что он с малых лет воспитывал меня. Других причин нет. Если возможно, то сделаю это в ближайшее время», – сказал игрок.

  • Сычевой сейчас лидирует в списке бомбардиров РПЛ (3 гола).
  • Игрок провел в РПЛ 2 матча.
  • 4 года назад Сычевой работал барменом.

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Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Оренбург Писарский Владимир
Комментарии (17)
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Dr.Metal
1658902093
Не знаю его судьбу, но видно что отчим это уже не отчим, а отец родной. Сильный поступок
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acor94
1658902337
Предлагаю ввести уголовную ответственность за смену пола имени и фамилии. Каким родился таким и пригодился!
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vladik12
1658902402
Сегодня - фамилию. Завтра - ориентацию? Послезавтра - пол?
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R_a_i_n
1658903863
Вполне нормально. Кто воспитал пацана, тот и фамилию дал.
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САДЫЧОК
1658904395
Это , его решение ! Советчикам , удачи , в их нелегком засовывания языка в ж@пу !
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vladik12
1658905477
Отец не тот, кто родил, а тот, кто воспитал.
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Fusballer
1658906301
Лучший бомбардир)))
Ответить
derrik2000
1658910924
Сычевой берёт фамилию Писарский, потому что не хочет отождествления с Сычёвым? Но фамилия Писарский, в данном случае, тоже не поможет: будут отождествлять с Писаревым. )))
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НетВони
1658916929
долго думал, в 18 лет мог поменять.
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zigbert
1658920051
Это конечно его личное дело но наверное можно было сменить фамилию раньше.
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