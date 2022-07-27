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    Лучший бомбардир РПЛ Сычевой анонсировал смену фамилии

    Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой подтвердил, что будет менять фамилию на Писарский – фамилию отчима.

    «Да, есть такое. Неправда, что из-за схожести фамилии с Дмитрием Сычевым. Я давно уже хочу поменять фамилию на фамилию отчима. Из-за того, что он с малых лет воспитывал меня. Других причин нет. Если возможно, то сделаю это в ближайшее время», – сказал игрок.

    • Сычевой сейчас лидирует в списке бомбардиров РПЛ (3 гола).
    • Игрок провел в РПЛ 2 матча.
    • 4 года назад Сычевой работал барменом.

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 08:59
    Комментарии11
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      Рейтинг: +11147

      Алексей З 3 минуты назад

      Советы тут неуместны.
      Взрослый парень, сам разберётся

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14584

      Fusballer 1 час назад

      Лучший бомбардир)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7794

      vladik12 1 час назад

      Отец не тот, кто родил, а тот, кто воспитал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9354

      САДЫЧОК 1 час назад

      Это , его решение !
      Советчикам , удачи , в их нелегком засовывания языка в ж@пу !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8945

      R_a_i_n 1 час назад

      Вполне нормально. Кто воспитал пацана, тот и фамилию дал.

      3
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      Рейтинг: +7794

      vladik12 2 часа назад

      Сегодня - фамилию. Завтра - ориентацию? Послезавтра - пол?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3023

      acor94 2 часа назад

      Предлагаю ввести уголовную ответственность за смену пола имени и фамилии. Каким родился таким и пригодился!

      1
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      Рейтинг: +2219

      Январь 59 > acor94 1 час назад

      А как быть женщинам, при выходе замуж? Оставлять родительскую или иметь одну фамилию с мужем? У твоей жены фамилия от родителей или твоя фамилия?

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      Рейтинг: +3023

      acor94 > Январь 59 1 час назад

      У меня пока нет жены. Но это же регулируется законом, насколько я понимаю? В данном случае нарушений нет.

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      Рейтинг: +2035

      Dr.Metal 2 часа назад

      Не знаю его судьбу, но видно что отчим это уже не отчим, а отец родной. Сильный поступок

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      Рейтинг: +1922

      моэм 2 часа назад

      Современный тренд ... 26 летний футболист с мозгами 9 летнего пацана ... таких недоносков сейчас вагон .

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