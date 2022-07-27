Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лунев написал открытое письмо Миллеру из-за долга «Зенита»: «Это неуважение ко мне»

Лунев написал открытое письмо Миллеру из-за долга «Зенита»: «Это неуважение ко мне»

27 июля 2022, 12:09
20

Бывший вратарь «Зенита» Андрей Лунев публично обратился к главе «Газпрома» Алексею Миллеру. Игрок «Байер» потребовал, чтобы зенитовцы погасили перед ним задолженность.

«Уважаемый Алексей Борисович!

Я знаю, какую поддержку на протяжении многих лет Вы оказываете «Зенита», являясь, пожалуй, главным болельщиком клуба и его опорой. Сложно переоценить роль, которую Вы и возглавляемая Вами компания играете в жизнедеятельности клуба.

Мне не хотелось делать этого публично, но, к сожалению, ситуация вынуждает меня обратиться к Вам лично через СМИ.

В сезоне 2020-2021 годов генеральный директор клуба Александр Иванович Медведев гарантировал всей команде выплату повышенных премиальных за победные матчи против «Спартака» (16 декабря 2020 года победа 3:1) и «Локомотива» (2 мая 2021 года победа 6:1). Я выходил на поле в обеих играх и внес вклад в победы над принципиальными соперниками.

На сегодняшний день всем игрокам клуба повышенные премиальные были выплачены. Я стал исключением. Закрывать долги передо мной «Зенит» отказался.

Представители клуба утверждают, что таких премиальных в клубе не было, и они никому не выплачивались. Хотя все прекрасно знают, что это не так и их выплатили под другими назначениями платежей.

Мне понятны мотивы такого поведения ряда представителей клуба. Не секрет, что у меня с клубом возник финансовый спор по ряду позиций. С уверенностью могу сказать, что этот спор и стал причиной для невыплаты мне премиальных. Помимо этого, клуб при расчете, который, стоит отметить, был произведен со мной в последнюю очередь только в апреле 2022 года, еще и удержал значительную часть заработанных мной премиальных за победу в чемпионате 2020-2021 годов.

Решение по спорным моментам, если клуб не согласен с моей позицией, должно быть вынесено Палатой по разрешению споров РФС при максимально объективном неангажированном рассмотрении.

Но почему клуб отказывается от выплаты положенных мне, равно как и всем игрокам, премиальных?

При этом, до недавнего времени я не обращался в юрисдикционные органы РФС и суды, более года рассчитывая на мирное урегулирование конфликта с клубом из уважения к нему и тому, что он для меня значит.

Считаю, что какие-либо споры не могут являться причиной для неисполнения клубом взятых на себя обязательств по выплате премиальных. Подобное отношение не красит такой большой клуб как «Зенит».

Во время последнего разговора в марте этого года представители клуба поставили мне условие: хочешь получить премиальные, откажись от остальных финансовых претензий к клубу и подпиши соглашение.

Считаю такой подход клуба недопустимым и граничащим с шантажом. Это неуважение ко мне, верой и правдой служившему интересам клуба 4,5 года.

Именно подобная позиция клуба вынудила меня защищать свои интересы и обратиться в Палату по разрешению споров РФС. Считаю, что не заслужил подобного отношения со стороны отдельных представителей клуба и манипулирования заработанными честным трудом деньгами.

Теперь же, чтобы доказать правду, мне придется привлекать свидетелей из числа бывших футболистов клуба, которые подтвердят, что повышенные премиальные за «Спартак» и «Локомотив» были получены игроками. Мне бы очень не хотелось прибегать к таким методам защиты, но клуб не оставляет мне другого выбора.

Несмотря ни на что, как бы не сложилась эта ситуация, я всегда буду относиться к «Зениту» и его болельщикам с огромным трепетом. «Зенит» для меня гораздо больше, чем отдельные его представители.

Прошу Вас обратить внимание на мое обращение и взять ситуацию под свой контроль с целью ее урегулирования.

С огромным уважением к «Зениту», цвета которого защищал на протяжении 4,5 лет и с которым выиграл три Чемпионства и Кубок России, а также его болельщикам, Андрей Лунев».

Еще по теме:
Основной вратарь «Динамо» выбыл до осени 3
Шварц выбрал основного вратаря «Динамо» 4
Лунев прокомментировал уход Тюкавина в «Зенит» 1
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Байер Зенит Лунев Андрей
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Александр.Т.
1658913937
Контракта им мало,кучу платят,и ноют что премию не получил за два матча, фу редиска
Ответить
боря крым
1658914389
дешевый мячелов
Ответить
TOMSON
1658914566
К слову об отношении… Подобных историй от Зенита по отношению к иностранцам я не слышал. А вот по отношению к Русским игрокам это далеко не первая. Все это очень сильно заставляет задуматься…
Ответить
Беспонтий
1658918934
да нихт ферштейн привет сердару
Ответить
JTherry
1658919856
"Считаю такой подход клуба недопустимым и граничащим с шантажом..." ...шантажировать газпрём умеет: газ отключат или на обещанные премиальные кинут... позорно Миллеру доводить до обращения в Палату по разрешению споров РФС, когда с легионерами подписывают баснословные контракты, лишь бы в Европу не свалили...)
Ответить
paracetamol
1658920750
А то, что сдриснул к недобитым фрицам, это неуважение к клубу, колхозник!
Ответить
qawzsexdr
1658927439
На лавке устал сидеть, скучно стало
Ответить
alp
1658931233
сдается мне, лунев сам облажался и теперь рефлексирует в сми..
Ответить
Lenin26
1658944024
Кто бы мог подумать,что Лунёв будет таким говнистым,видать в Баере совсем мало платят!
Ответить
АЛЕКС 58
1658965114
Не ты первый,не ты и последний. У папы мюллера мечты сбылись
Ответить
Главные новости
Талалаев предложил радикальное изменение в регламенте РПЛ
10:22
1
Раскрыта сумма, за которую «Монако» может продать Головина «Зениту»
10:06
3
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
09:41
1
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет»
09:16
3
Агенты Родригеса прокомментировали возможный переход игрока в ЦСКА
09:02
2
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба
08:49
3
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России
08:43
2
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом
08:15
2
Победы «Спартака» и «Зенита», второй новичок ЦСКА, «Динамо» хочет вернуть из Европы российского игрока и другие новости
02:00
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
01:42
2
Все новости
Все новости
Агент Мусаева высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА
09:56
ФотоКлуб из Беларуси подписал игрока из РПЛ
09:28
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба
08:49
3
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России
08:43
2
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом
08:15
2
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
01:42
2
Семак ответил на вопрос об уходе Мостового из «Зенита» и покупке Головина
01:30
3
Бубнов – об удалении Дивеева: «Зачем за половой орган хватаешь? Хорошо, по роже не дал!»
01:16
9
В «Роме» прояснили ситуацию со срывом трансфера зенитовца Энрике
01:00
4
«Фламенго» отклонил «смешное» предложение «Краснодара» по Карраскалю
00:48
2
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо»
00:36
2
«Краснодар» едва не перехватил таланта у ЦСКА – мама футболиста настояла на переезде в Москву
Вчера, 23:58
2
Семак назвал причину безголевой серии форварда, купленного за 15 миллионов
Вчера, 23:34
9
Шварц попросил «Динамо» подписать футболиста, не игравшего год из-за разрыва крестов
Вчера, 23:29
2
Аззи сделал заявление о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:39
1
«Краснодар» близок к покупке экс-партнера Роналду
Вчера, 22:10
1
Трансфер ЦСКА оказался на грани срыва
Вчера, 21:52
6
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака»
Вчера, 21:30
7
ЦСКА объявил имя второго летнего новичка
Вчера, 21:07
3
Радимов сказал, какого игрока не хватило «Спартаку» для победы над «Оренбургом»
Вчера, 20:39
1
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
Вчера, 20:20
13
Семак ответил на вопрос о сроках восстановления Вендела и Педро
Вчера, 20:06
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
Вчера, 19:19
9
Бородюк ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
Вчера, 19:07
1
Вердикт Радимова по скандальному пенальти «Зенита»
Вчера, 18:58
32
«Краснодар» может заплатить 15 миллионов за экс-игрока ЦСКА и «Динамо»
Вчера, 18:51
1
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
Вчера, 18:32
1
Президент «Фламенго» публично радовался продаже Платы в «Динамо»: «Больше не нужно искать его по ночному Рио»
Вчера, 17:50
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+