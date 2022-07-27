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    Лунев написал открытое письмо Миллеру из-за долга «Зенита»: «Это неуважение ко мне»

    Бывший вратарь «Зенита» Андрей Лунев публично обратился к главе «Газпрома» Алексею Миллеру. Игрок «Байер» потребовал, чтобы зенитовцы погасили перед ним задолженность.

    «Уважаемый Алексей Борисович!

    Я знаю, какую поддержку на протяжении многих лет Вы оказываете «Зенита», являясь, пожалуй, главным болельщиком клуба и его опорой. Сложно переоценить роль, которую Вы и возглавляемая Вами компания играете в жизнедеятельности клуба.

    Мне не хотелось делать этого публично, но, к сожалению, ситуация вынуждает меня обратиться к Вам лично через СМИ.

    В сезоне 2020-2021 годов генеральный директор клуба Александр Иванович Медведев гарантировал всей команде выплату повышенных премиальных за победные матчи против «Спартака» (16 декабря 2020 года победа 3:1) и «Локомотива» (2 мая 2021 года победа 6:1). Я выходил на поле в обеих играх и внес вклад в победы над принципиальными соперниками.

    На сегодняшний день всем игрокам клуба повышенные премиальные были выплачены. Я стал исключением. Закрывать долги передо мной «Зенит» отказался.

    Представители клуба утверждают, что таких премиальных в клубе не было, и они никому не выплачивались. Хотя все прекрасно знают, что это не так и их выплатили под другими назначениями платежей.

    Мне понятны мотивы такого поведения ряда представителей клуба. Не секрет, что у меня с клубом возник финансовый спор по ряду позиций. С уверенностью могу сказать, что этот спор и стал причиной для невыплаты мне премиальных. Помимо этого, клуб при расчете, который, стоит отметить, был произведен со мной в последнюю очередь только в апреле 2022 года, еще и удержал значительную часть заработанных мной премиальных за победу в чемпионате 2020-2021 годов.

    Решение по спорным моментам, если клуб не согласен с моей позицией, должно быть вынесено Палатой по разрешению споров РФС при максимально объективном неангажированном рассмотрении.

    Но почему клуб отказывается от выплаты положенных мне, равно как и всем игрокам, премиальных?

    При этом, до недавнего времени я не обращался в юрисдикционные органы РФС и суды, более года рассчитывая на мирное урегулирование конфликта с клубом из уважения к нему и тому, что он для меня значит.

    Считаю, что какие-либо споры не могут являться причиной для неисполнения клубом взятых на себя обязательств по выплате премиальных. Подобное отношение не красит такой большой клуб как «Зенит».

    Во время последнего разговора в марте этого года представители клуба поставили мне условие: хочешь получить премиальные, откажись от остальных финансовых претензий к клубу и подпиши соглашение.

    Считаю такой подход клуба недопустимым и граничащим с шантажом. Это неуважение ко мне, верой и правдой служившему интересам клуба 4,5 года.

    Именно подобная позиция клуба вынудила меня защищать свои интересы и обратиться в Палату по разрешению споров РФС. Считаю, что не заслужил подобного отношения со стороны отдельных представителей клуба и манипулирования заработанными честным трудом деньгами.

    Теперь же, чтобы доказать правду, мне придется привлекать свидетелей из числа бывших футболистов клуба, которые подтвердят, что повышенные премиальные за «Спартак» и «Локомотив» были получены игроками. Мне бы очень не хотелось прибегать к таким методам защиты, но клуб не оставляет мне другого выбора.

    Несмотря ни на что, как бы не сложилась эта ситуация, я всегда буду относиться к «Зениту» и его болельщикам с огромным трепетом. «Зенит» для меня гораздо больше, чем отдельные его представители.

    Прошу Вас обратить внимание на мое обращение и взять ситуацию под свой контроль с целью ее урегулирования.

    С огромным уважением к «Зениту», цвета которого защищал на протяжении 4,5 лет и с которым выиграл три Чемпионства и Кубок России, а также его болельщикам, Андрей Лунев».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:09
    Комментарии23
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      Рейтинг: +3672

      Питерский князь 5 минут назад

      Лунева в топку.
      Немного подправим слова Гусева, Лунев аутист с воображением алигофрена!
      :)))

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      Рейтинг: +66

      Бомжи - гомосеки 17 минут назад

      ну, Лунев, ты же знаешь эту гнилую гомосятню...
      и у нее как и у рыбы - гниль идет с их головы..
      подавай сразу иск в Лозанну - в палате РФС все те же - бомже-ставленники сидят...
      ничего ты не добьешься.
      хоть из тебя бомжа не вытравить, но по-человечески жалко тебя - добивайся выплат.
      заодно потребуй исключения из УЕФА этого недоклуппа - так, ЛГБТ-распил-помойка - позор для футбольной России

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      Рейтинг: +16650

      paracetamol 49 минут назад

      А то, что сдриснул к недобитым фрицам, это неуважение к клубу, колхозник!

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      Рейтинг: +66

      Бомжи - гомосеки > paracetamol 17 минут назад

      решил, что лучше быть фрицем, чем заднеприводным )))

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      Рейтинг: +24131

      JTherry 1 час назад

      "Считаю такой подход клуба недопустимым и граничащим с шантажом..."
      ...шантажировать газпрём умеет: газ отключат или на обещанные премиальные кинут... позорно Миллеру доводить до обращения в Палату по разрешению споров РФС, когда с легионерами подписывают баснословные контракты, лишь бы в Европу не свалили...)

      1
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      Рейтинг: +16650

      paracetamol > JTherry 48 минут назад

      Еще неясно кто кого шантажирует.

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      Рейтинг: +24131

      JTherry > paracetamol 37 минут назад

      что же здесь "неясного", если письмо открытое (в СМИ) и подана жалоба в Палату по разрешению споров..?

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      Рейтинг: +4499

      Беспонтий 1 час назад

      да нихт ферштейн
      привет сердару

      3
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      Рейтинг: +2580

      Радио1000шумеров 1 час назад

      "В сезоне 2020-2021 годов генеральный директор клуба Александр Иванович Медведев гарантировал всей команде выплату повышенных премиальных за победные матчи". Тебе в контракт эти премиальные прописали? Нет? Тогда чё ты скулишь? Внеконтрактные премиальные - добрая воля руководства, дают кому считают нужным, а Лунева просто нужным не посчитали. Пиши в Спортлото.

      2
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      Рейтинг: +1197

      jek718875 1 час назад

      Огласите сумму,чтоб мы знали,за что будет битва-это кидалово

      0
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    • ...
      Рейтинг: +661

      Сделаны из Дерева 1 час назад

      Позор!!!

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      Рейтинг: +18390

      Persona_non_Grata > Сделаны из Дерева 1 час назад

      ГДЕ АЛАРМ ??? !!! Ладно, за него скажу - СТЫДНО, ОЧЕНЬ СТЫДНО !!!

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      Рейтинг: +231

      7:1 > Persona_non_Grata 44 минуты назад

      за спартак очень стыдно)

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      Рейтинг: +18390

      Persona_non_Grata > 7:1 35 минут назад

      Легок на помине - помяни черта, (он и появится), явился не запылился !!! )))

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      Рейтинг: +61

      НетВони 2 часа назад

      есть суд? если всё прописано то заплатят.

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      Рейтинг: +24521

      bset 2 часа назад

      Показывает отсутствие института репутации в России. Сколько таких ситуаций было, а в Зенит все идут и идут. Зашкварно должно быть в такой клуб переходить, который раз за разом своих игроков кидает.

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      Рейтинг: +16385

      ilichkadr > bset 1 час назад

      Полагаешь, что в других клубах лучше? Существующие в Зените бонусы другим командам даже не снились.

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      Рейтинг: +16650

      paracetamol > bset 47 минут назад

      Не хотят в Зенит, пусть идут в Спердяк. И в Торпеде еще места остались!

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