Лунев написал открытое письмо Миллеру из-за долга «Зенита»: «Это неуважение ко мне»

Бывший вратарь «Зенита» Андрей Лунев публично обратился к главе «Газпрома» Алексею Миллеру. Игрок «Байер» потребовал, чтобы зенитовцы погасили перед ним задолженность.

«Уважаемый Алексей Борисович!

Я знаю, какую поддержку на протяжении многих лет Вы оказываете «Зенита», являясь, пожалуй, главным болельщиком клуба и его опорой. Сложно переоценить роль, которую Вы и возглавляемая Вами компания играете в жизнедеятельности клуба.

Мне не хотелось делать этого публично, но, к сожалению, ситуация вынуждает меня обратиться к Вам лично через СМИ.

В сезоне 2020-2021 годов генеральный директор клуба Александр Иванович Медведев гарантировал всей команде выплату повышенных премиальных за победные матчи против «Спартака» (16 декабря 2020 года победа 3:1) и «Локомотива» (2 мая 2021 года победа 6:1). Я выходил на поле в обеих играх и внес вклад в победы над принципиальными соперниками.

На сегодняшний день всем игрокам клуба повышенные премиальные были выплачены. Я стал исключением. Закрывать долги передо мной «Зенит» отказался.

Представители клуба утверждают, что таких премиальных в клубе не было, и они никому не выплачивались. Хотя все прекрасно знают, что это не так и их выплатили под другими назначениями платежей.

Мне понятны мотивы такого поведения ряда представителей клуба. Не секрет, что у меня с клубом возник финансовый спор по ряду позиций. С уверенностью могу сказать, что этот спор и стал причиной для невыплаты мне премиальных. Помимо этого, клуб при расчете, который, стоит отметить, был произведен со мной в последнюю очередь только в апреле 2022 года, еще и удержал значительную часть заработанных мной премиальных за победу в чемпионате 2020-2021 годов.

Решение по спорным моментам, если клуб не согласен с моей позицией, должно быть вынесено Палатой по разрешению споров РФС при максимально объективном неангажированном рассмотрении.

Но почему клуб отказывается от выплаты положенных мне, равно как и всем игрокам, премиальных?

При этом, до недавнего времени я не обращался в юрисдикционные органы РФС и суды, более года рассчитывая на мирное урегулирование конфликта с клубом из уважения к нему и тому, что он для меня значит.

Считаю, что какие-либо споры не могут являться причиной для неисполнения клубом взятых на себя обязательств по выплате премиальных. Подобное отношение не красит такой большой клуб как «Зенит».

Во время последнего разговора в марте этого года представители клуба поставили мне условие: хочешь получить премиальные, откажись от остальных финансовых претензий к клубу и подпиши соглашение.

Считаю такой подход клуба недопустимым и граничащим с шантажом. Это неуважение ко мне, верой и правдой служившему интересам клуба 4,5 года.

Именно подобная позиция клуба вынудила меня защищать свои интересы и обратиться в Палату по разрешению споров РФС. Считаю, что не заслужил подобного отношения со стороны отдельных представителей клуба и манипулирования заработанными честным трудом деньгами.

Теперь же, чтобы доказать правду, мне придется привлекать свидетелей из числа бывших футболистов клуба, которые подтвердят, что повышенные премиальные за «Спартак» и «Локомотив» были получены игроками. Мне бы очень не хотелось прибегать к таким методам защиты, но клуб не оставляет мне другого выбора.

Несмотря ни на что, как бы не сложилась эта ситуация, я всегда буду относиться к «Зениту» и его болельщикам с огромным трепетом. «Зенит» для меня гораздо больше, чем отдельные его представители.

Прошу Вас обратить внимание на мое обращение и взять ситуацию под свой контроль с целью ее урегулирования.

С огромным уважением к «Зениту», цвета которого защищал на протяжении 4,5 лет и с которым выиграл три Чемпионства и Кубок России, а также его болельщикам, Андрей Лунев».