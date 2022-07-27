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    Стало известно, какой клуб готов подписать Кокорина

    «Фиорентина» хочет избавиться от форварда Александра Кокорина. Она предложила игроку компенсацию в 2 миллиона евро за разрыв контракта.

    Если сторону Кокорина такой вариант устроит, то он, вероятнее всего, продолжит карьеру в Турции. Там его готов подписать «Истанбул Башакшехир».

    • «Фиорентина» не взяла Кокорина на сборы.
    • Зимой 2021 года итальянцы купили форварда за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.

    Как дела у Кокорина – неужели он дальше останется в «Фиорентине»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:14
    Комментарии10
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      Рейтинг: +2736

      Nerlinger 2 часа назад

      Хороший нападающий, загнобили ....

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      Рейтинг: +572

      3meeeD > Nerlinger 1 час назад

      Никогда хорошим не являлся

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      ...
      Рейтинг: +3875

      Enter2006 > Nerlinger 57 минут назад

      Загнобили ездой по встречке, выпивкой дорогого шампанского после просёра евро, а позже и киданиями стулов и мордобоях? Видимо да, загнобили, и в тюрьму упрятали ни за что! Бедный кокоша, за что тебя так, ты же ангел!

      0
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      Рейтинг: +989

      qawzsexdr 2 часа назад

      Так в Турции работать на поле нужно будет, а зачем ему это нужно

      0
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      Рейтинг: +18399

      Persona_non_Grata > qawzsexdr 2 часа назад

      На поле - это в смысле помидоры убирать ???))) На большее то он не годится ...

      0
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      Рейтинг: +5807

      Давид59 2 часа назад

      Даю прогноз: он откажется. В противном случае придётся бегать по полю. И по мячу пинать.

      2
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      Рейтинг: +11694

      BRO_football 2 часа назад

      Красава, Саня! Дери побольше денег с итальяшек! Проси 5 млн евро за разрыв контракта.

      2
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      Рейтинг: +2592

      Радио1000шумеров 2 часа назад

      "Секирбашка балалар" как раз уровень Кокорина. Если, конечно, там Мамаева и стульев рядом нет, бгг

      0
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      Рейтинг: +19481

      derrik2000 2 часа назад

      "«Фиорентина» хочет избавиться от форварда Александра Кокорина. Она предложила игроку компенсацию в 2 миллиона евро за разрыв контракта.
      Если сторону Кокорина такой вариант устроит..."

      Не поддавайся, Саня, буржуям недорезанным!
      Громи их в их логове!
      ))))

      4
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      Рейтинг: +1538

      Benifacto > derrik2000 2 часа назад

      та пол ляма норм накинуть и в Торпедо

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