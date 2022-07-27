Стало известно, какой клуб готов подписать Кокорина

«Фиорентина» хочет избавиться от форварда Александра Кокорина. Она предложила игроку компенсацию в 2 миллиона евро за разрыв контракта.

Если сторону Кокорина такой вариант устроит, то он, вероятнее всего, продолжит карьеру в Турции. Там его готов подписать «Истанбул Башакшехир».

«Фиорентина» не взяла Кокорина на сборы.

Зимой 2021 года итальянцы купили форварда за 4,5 миллиона евро.

С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.

Как дела у Кокорина – неужели он дальше останется в «Фиорентине»