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Марадишвили: «Никогда не перейду в «Спартак»

28 июля 2022, 01:13
21

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили заявил, что не перейдет в «Спартак».

— Можешь ли ты себя представить в футболке «Спартака»?

— Нет, никогда. Это самый принципиальный соперник. Тем более я играл в ЦСКА. И «Локомотив» такой же принципиальный соперник для красно-белых. В «Спартак» я не перейду.

  • На выходных Марадишвили забил «Ростову» ударом через себя.
  • Контракт 22-летнего футболиста с «Локо» истекает в 2026 году.
  • Марадишвили куплен в прошлом году у ЦСКА.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Марадишвили Константин
Комментарии (21)
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jek718875
1658980032
Насчёт этих заявлений,есть замечательная поговорка:зарекалась ****** в грязь не лазить
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rewas
1658982034
Мордашвили заткни свой рот.
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Фёдор Горюнов
1658985563
Да Ладно За Бабло Он И В Антарктиду Перейдёт Играть...
Ответить
zigbert
1658986299
Зачем эта принципиальность. Лучше бы рассказал как легко расстался со своим любимым клубом.
Ответить
paracetamol
1658986845
Правильно сделаешь!
Ответить
vladimir-7
1658988194
Во "С-Э" и Марадишвили так возбудили всех представителей хрюнявых, что они захлебнулись в собственном поносе.
Ответить
Freyd
1658990618
А что разве звали?:)
Ответить
САДЫЧОК
1658993641
Очень слабый футболист ! Но , голешник красивый закатил !
Ответить
alefreddy
1658996131
отряд не заметил потерю бойца.Пусть мучается в своем клубе
Ответить
FС Spаrtак
1658997773
вопрос только а его разве туда звали
Ответить
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