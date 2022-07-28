Марадишвили: «Никогда не перейду в «Спартак»

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили заявил, что не перейдет в «Спартак».

— Можешь ли ты себя представить в футболке «Спартака»?

— Нет, никогда. Это самый принципиальный соперник. Тем более я играл в ЦСКА. И «Локомотив» такой же принципиальный соперник для красно-белых. В «Спартак» я не перейду.