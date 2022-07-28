Марадишвили: «Никогда не перейду в «Спартак»

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили заявил, что не перейдет в «Спартак».
— Можешь ли ты себя представить в футболке «Спартака»?
— Нет, никогда. Это самый принципиальный соперник. Тем более я играл в ЦСКА. И «Локомотив» такой же принципиальный соперник для красно-белых. В «Спартак» я не перейду.
- На выходных Марадишвили забил «Ростову» ударом через себя.
- Контракт 22-летнего футболиста с «Локо» истекает в 2026 году.
- Марадишвили куплен в прошлом году у ЦСКА.
Источник: «Спорт-Экспресс»