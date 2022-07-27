Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    2 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    3 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

    Игрок «Краснодара» заявил, что может стать лучше Мбаппе

    Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун назвал своих кумиров.

    «Когда я был ребeнком, я следил за Криштиану Роналду, он был моим кумиром, мне очень нравилась его игра. Сейчас многое поменялось, и таким человеком для меня является Мбаппе.

    Я верю, что могу стать лучше него, если буду работать на пределе своих сил», – сказал Олусегун.

    • Права на 20-летнего форварда принадлежат болгарскому «Ботеву».
    • Рыночная стоимость нигерийца – 400 тысяч евро.
    • Олусегун провел 11 матчей за основную команду «Краснодара» и сделал 2 ассиста.

    Новости по теме
    Ионов, Кордоба, Олусегун – в старте «Краснодара»; Городовой, Черов, Аппаев выйдут у «Факела»
    «Краснодар» объявил о выкупе трех нигерийцев у «Ботева» 7
    «Краснодар» выкупил у «Ботева» трех нигерийцев за 1,5 миллиона (Иван Карпов) 12
    Источник: ютуб-канал «Краснодара»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.07.2022 21:36
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5359

      TOMSON 1 час назад

      Мне кажется Мбаппе уже с 18 лет не прогрессирует. Просто уже не куда, сразу пиковый стал. Это же относится к Месси, Роналду и тд. Да они меняются, но это больше смещения акцентов, чем рост каких-то конкретных показателей. Легенды всегда умеют все делать с детства.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11696

      BRO_football 1 час назад

      Ну и правильно. Равняться надо на лучших! Не с Дзюбой же Олакунле себя сравнивать!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3461

      Axe111 1 час назад

      )))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11175

      Алексей З 2 часа назад

      Парень прикольнулся, а мы должны с умным видом это обсуждать.
      Бомбардир снизу постучали.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7367

      серега кашин 2 часа назад

      дааа, немножечко высокая самооценка

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11