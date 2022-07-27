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Игрок «Краснодара» заявил, что может стать лучше Мбаппе

27 июля 2022, 21:36
5

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун назвал своих кумиров.

«Когда я был ребeнком, я следил за Криштиану Роналду, он был моим кумиром, мне очень нравилась его игра. Сейчас многое поменялось, и таким человеком для меня является Мбаппе.

Я верю, что могу стать лучше него, если буду работать на пределе своих сил», – сказал Олусегун.

  • Права на 20-летнего форварда принадлежат болгарскому «Ботеву».
  • Рыночная стоимость нигерийца – 400 тысяч евро.
  • Олусегун провел 11 матчей за основную команду «Краснодара» и сделал 2 ассиста.

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Источник: ютуб-канал «Краснодара»
Россия. Премьер-лига Краснодар Мбаппе Килиан Олусегун Олакунле
Комментарии (5)
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серега кашин
1658947956
дааа, немножечко высокая самооценка
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Axe111
1658948957
)))))
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BRO_football
1658950461
Ну и правильно. Равняться надо на лучших! Не с Дзюбой же Олакунле себя сравнивать!
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TOMSON
1658952042
Мне кажется Мбаппе уже с 18 лет не прогрессирует. Просто уже не куда, сразу пиковый стал. Это же относится к Месси, Роналду и тд. Да они меняются, но это больше смещения акцентов, чем рост каких-то конкретных показателей. Легенды всегда умеют все делать с детства.
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Krasnodar 123
1658999471
Я верю, что могу стать лучше него, если буду работать на пределе своих сил», – сказал Олусегун.
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