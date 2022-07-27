Игрок «Краснодара» заявил, что может стать лучше Мбаппе

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун назвал своих кумиров.
«Когда я был ребeнком, я следил за Криштиану Роналду, он был моим кумиром, мне очень нравилась его игра. Сейчас многое поменялось, и таким человеком для меня является Мбаппе.
Я верю, что могу стать лучше него, если буду работать на пределе своих сил», – сказал Олусегун.
- Права на 20-летнего форварда принадлежат болгарскому «Ботеву».
- Рыночная стоимость нигерийца – 400 тысяч евро.
- Олусегун провел 11 матчей за основную команду «Краснодара» и сделал 2 ассиста.
Источник: ютуб-канал «Краснодара»