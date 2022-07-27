Wildberries будет поставлять форму «Спартаку»

Это которые вместо вибраторов присылают пластиковые бутылки) Как в фильме Карты, деньги, два ствола. Получается что у нас даже топовые инет шопы обманывают клиентов.
«Спартак» заключил соглашение о партнерстве с российской компанией Wildberries. Она будет поставщиком формы для клуба.
«Начиная с сезона-2023/24 наш новый технический партнeр будет поставлять экипировку всем командам клуба», – написали москвичи.
- Этот сезон «Спартак» проведет в форме от Nike.
- «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
- Ближайший соперник – «Оренбург» (31 июля).