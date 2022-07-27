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    Wildberries будет поставлять форму «Спартаку»

    «Спартак» заключил соглашение о партнерстве с российской компанией Wildberries. Она будет поставщиком формы для клуба.

    «Начиная с сезона-2023/24 наш новый технический партнeр будет поставлять экипировку всем командам клуба», – написали москвичи.

    • Этот сезон «Спартак» проведет в форме от Nike.
    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
    • Ближайший соперник – «Оренбург» (31 июля).

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    Источник: телеграм-канал «Спартака»

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    Сегодня, 10:08
    Комментарии5
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      Рейтинг: +781

      jet andy 12 минут назад

      Это которые вместо вибраторов присылают пластиковые бутылки) Как в фильме Карты, деньги, два ствола. Получается что у нас даже топовые инет шопы обманывают клиентов.

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      Рейтинг: +4266

      Snek 21 минуту назад

      Сейчас им дикая ягода привезёт форму с Садовода.

      1
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      Рейтинг: +1313

      вальтер79 31 минуту назад

      хороший ход спартака думаю форма будет норм

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      Рейтинг: +145

      Sylpheed 32 минуты назад

      ЦСКА надо переходить на OZON и компания лучше чем WB и от мяса как можно дальше... от греха.

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      Рейтинг: +1231

      alefreddy 47 минут назад

      вот оно как а как же итальянцы?

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