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    Шунин высказался о тайном уходе Варелы из «Динамо»

    Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался о ситуации с уходом защитника Гильермо Варелы.

    – Последний эпизод с Варелой был шоком?

    – Не скажу, что шоком, так как до этого много других иностранцев уехало... Нет смысла расстраиваться, нужно готовиться, тренироваться. У нас был важный матч, мы вышли – сыграли.

    – Лидеры «Динамо» могут как-то повлиять на легионеров или это бесполезно?

    – Конечно, мы обсуждаем разные темы, советуемся. Но ситуация такая, что повлиять на нее сложно. Есть руководство, которое делает все, поэтому надеюсь, что больше из «Динамо» никто не уедет. Мы продолжим играть и будем ждать новых игроков.

    • Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечал на звонки.
    • Действующее соглашение игрока с клубом истекает в июне 2023 года.

    Варела из «Динамо» тайно покинул базу клуба: он не отвечает на звонки (и, кажется, уже не в России), хотя недавно обсуждал новый контракт

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    Источник: «Известия»

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