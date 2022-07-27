Шунин высказался о тайном уходе Варелы из «Динамо»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался о ситуации с уходом защитника Гильермо Варелы.

– Последний эпизод с Варелой был шоком?

– Не скажу, что шоком, так как до этого много других иностранцев уехало... Нет смысла расстраиваться, нужно готовиться, тренироваться. У нас был важный матч, мы вышли – сыграли.

– Лидеры «Динамо» могут как-то повлиять на легионеров или это бесполезно?

– Конечно, мы обсуждаем разные темы, советуемся. Но ситуация такая, что повлиять на нее сложно. Есть руководство, которое делает все, поэтому надеюсь, что больше из «Динамо» никто не уедет. Мы продолжим играть и будем ждать новых игроков.

Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечал на звонки.

Действующее соглашение игрока с клубом истекает в июне 2023 года.

Варела из «Динамо» тайно покинул базу клуба: он не отвечает на звонки (и, кажется, уже не в России), хотя недавно обсуждал новый контракт