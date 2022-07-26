Экс-тренера «Волгаря» отстранили от футбола на пять лет

КДК РФС вынес решение по бывшему тренеру астраханского «Волгаря» Эдуарду Учурову. Он отстранен от футбола на пять лет.
Причина – нарушение ст. 18 регламента РФС по этике. Она подразумевает запрет на участие в футбольном тотализаторе и азартных играх (ставки).
- Последним местом работы Учурова был «Металлург» из Видного, где он был спортивным директором.
- 2 футболиста «Металлурга» тоже были отстранены на 5 лет за ставки.
- В прошлом году за ставки был отстранен судья Александр Шимарыгин.
Источник: РФС