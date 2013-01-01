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    Член комитета по этике РФС Созин: «Пожизненно отстранили судью Шимарыгина. Суммарно он поставил миллион долларов»

    Андрей Созин, член комитета по этике РФС, подтвердил пожизненное отстранение судьи Александра Шимарыгина из Соснового Бора. Он уличен в ставках.

    «Комитет по этике сегодня пожизненно отстранил от футбольной деятельности арбитра Александра Шимарыгина. Уникальный случай – человек, который реально был участником спортивного соревнования, сделал ставки примерно на один миллион долларов.

    Сам судья, видимо, понял, что это конец, и ни с комитетом по этике, ни с комитетом по честной игре не встречался, представителей не присылал. В объяснительной написал, что ставки за него делали другие люди. По материалам дела было очень много ставок на игры «Чайки». Вину он не признал, но это и не нужно.

    Чтобы арбитр получил что-то большее, чем пожизненное отстранение от судейства, дело должно рассматривать МВД. А для этого должен быть заявитель. Не берусь судить, пойдeт ли дело дальше, но сильно в этом сомневаюсь. Глобально-то ситуация очень неприятная и грустная: думаю, человек болен и не может избавиться от игровой зависимости.

    Комитет по этике постоянно просит РФС и лиги донести до игроков, тренеров и судей одну простую вещь: им запрещено ставить на игры, за это будет пожизненная дисквалификация! Но пока люди плюют на законы. И пока они будут на них плевать – мы будем их наказывать», – заверил Созин.

    • Шимарыгину 37 лет.
    • Он отработал 14 матчей в минувшем сезоне ФНЛ.
    • Шимарыгин делал ставки с аккаунта, зарегистрированного на себя.

    Sport24: РФС пожизненно отстранил от футбола судью Шимарыгина. Он поставил 65 миллионов за два года

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    Источник: «Чемпионат»

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