Sport24: РФС пожизненно отстранил от футбола судью Шимарыгина. Он поставил 65 миллионов за два года

Комитет по этике РФС пожизненно отстранил арбитра Александра Шимарыгина от любой деятельности, связанной с футболом, сообщает Sport24.

Ранее департамент защиты игры РФС выяснил, что арбитр за последние два года поставил 19 тысяч ставок на общую сумму более 65 миллионов рублей. Он зарегистрировался в одной из букмекерских контор под своим именем.