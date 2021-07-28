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    Sport24: РФС пожизненно отстранил от футбола судью Шимарыгина. Он поставил 65 миллионов за два года

    Комитет по этике РФС пожизненно отстранил арбитра Александра Шимарыгина от любой деятельности, связанной с футболом, сообщает Sport24.

    Ранее департамент защиты игры РФС выяснил, что арбитр за последние два года поставил 19 тысяч ставок на общую сумму более 65 миллионов рублей. Он зарегистрировался в одной из букмекерских контор под своим именем.

    • Шимарыгину 37 лет.
    • Он отработал 14 матчей в минувшем сезоне ФНЛ.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:52
    Комментарии12
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      Рейтинг: +8514

      житель СПб 4 минуты назад

      То есть это мультимиллионер? И об этом "не знали" в РФС?! Лохматят бабушку. А место этого и таких - в тюрьме.

      0
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      Рейтинг: +5947

      vladik12 4 минуты назад

      Теперь может ставить, не отвлекаясь на судейство.

      0
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      Рейтинг: +1124

      vmonomah17 27 минут назад

      Это не он здесь на сайте постоянно писал, что он результаты знает и предлагал ставки ставить?)))))

      3
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      Рейтинг: +13695

      Garrincha58 30 минут назад

      слишком много этих контор развелось в последнее время только их рекламы по ТВ дурят людей но и люди тоже наивные втягиваются становятся игроманами и тд и тп

      0
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      Рейтинг: +15990

      derrik2000 54 минуты назад

      Ну, понятно.
      Человек, условно говоря, из 5-й тысячи арбитров, поставивший ОТ СВОЕГО имени уверен, что на игры по каким-то видам спорта, о которых даже не собираются писАть, опаснее тех, кто через посредников ставят на матчи, где имеют колоссальное влияние на результат.

      "Прошу отнестись с пониманием".
      ((((((((((((((

      1
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      Рейтинг: +2440

      Derzkiy1 1 час назад

      Красава

      0
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      Рейтинг: +485

      mama1991 1 час назад

      смотря опять же что за ставки? если на матчи со своим участием, или был в судейском корпусе а может и до сих пор есть троян... мож на пару а то и группой бомбили и продолжат бомбить! а ваще красава! пусть путин рассказывает бедным про вов и бессмертный полк, есть возможность красть, кради, а нито украдут другие! такая система, система путина и россии, хотя не сколько путина, сколько россии....

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      Рейтинг: +49630

      portero 2 часа назад

      Ставка в среднем на 3 500 рублей мог ничего и не выиграть , но раз всё всплыло значит выиграл и буки отказались платить, вот и всё следствие...
      игроман может просто, необязательно мошенник....

      2
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      Рейтинг: +20659

      slavutiq70 > portero 1 час назад

      Просто игроман где взял 65 лямов за 2 года ???Судьи РПЛ в среднем получают 4 ляма в год два года это 8 лямов если не тратить не на что откуда ещё 57 лямов ???Выиграть такую сумму не один спец не может если не в курсе чего то...По хорошему его ещё и налоговая должна взять за одно место,,,

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      Рейтинг: +1791

      acor94 > slavutiq70 1 час назад

      Научись считать. Сказано, что за два года! Поставил пятерку, выйграл 15, поставил 15 выйграл 30, поставил 30 выйграл 60.
      Я тебе за 4 ставки уже потратил 50 тысяч рублей, а у него 19 тысяч ставок!

      2
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      Рейтинг: +49630

      portero > slavutiq70 2 минуты назад

      У него 26 ставок каждый день два года... разве независимый человек будет играть столько... и кстати не пишут в итоге в каком плюсе он был.
      Есть игроманы без тормоза которые в минус уходят, хотя и выигрывают часто.

      0
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      Рейтинг: +45553

      MaxRnD 2 часа назад

      Делиться перестал ?

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