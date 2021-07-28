Sport24: РФС пожизненно отстранил от футбола судью Шимарыгина. Он поставил 65 миллионов за два года

То есть это мультимиллионер? И об этом "не знали" в РФС?! Лохматят бабушку. А место этого и таких - в тюрьме.
Комитет по этике РФС пожизненно отстранил арбитра Александра Шимарыгина от любой деятельности, связанной с футболом, сообщает Sport24.
Ранее департамент защиты игры РФС выяснил, что арбитр за последние два года поставил 19 тысяч ставок на общую сумму более 65 миллионов рублей. Он зарегистрировался в одной из букмекерских контор под своим именем.
- Шимарыгину 37 лет.
- Он отработал 14 матчей в минувшем сезоне ФНЛ.